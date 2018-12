Unterricht Schule wird ab März erweitert

Schlierbach / Volkmar Schreier

Die geplante Schulerweiterung in Schlierbach hat eine weitere Hürde genommen: Der Gemeinderat hat das Baugesuch genehmigt. Im kommenden Frühjahr werden die Arbeiten für den Anbau ausgeschrieben.

Im kommenden Schuljahr wird es eng in der Schlierbacher Schule: Zum ersten Mal wird die Gemeinschaftsschule Albershausen-Schlierbach eine zehnte Klasse haben. Und auch die Schülerzahlen in der Grundschule sind weiter gestiegen. Die Folge: Es werden mehr Klassenräume benötigt. Die Gemeinde hat diesen Umstand schon seit längerem erkannt und plant deshalb einen Erweiterungsbau.

Der ursprüngliche Plan, bereits zum kommenden Schuljahr in den neuen Räumen unterrichten zu können, hatte sich leider zerschlagen. „Es wird also eng in der Schule und wir müssen zusammenrücken“, sagt Bürgermeister Sascha Krötz. Immerhin: Um eine Containerlösung kommen die Schülerinnen und Schüler wohl herum, auch wenn noch nicht ganz klar ist, ob es im kommenden Schuljahr eine oder zwei zehnte Klassen geben wird.

Mit der Genehmigung des Baugesuchs kann nun die Ausschreibung der Bauarbeiten in Angriff genommen werden. Der Plan sieht vor, dass die Vergabe bereits im März 2019 erfolgen kann und dann schnellstmöglich die Bagger rollen. Rund 2,6 Millionen Euro soll der Anbau kosten.

Die Gemeinde hofft, vom Land rund 700 000 Euro an Zuschüssen für den Anbau zu bekommen. Bei der Schulsanierung hat die Zuschussvergabe hervorragend funktioniert: Wie Bürgermeister Krötz stolz mitteilen konnte, sind für die nun abgeschlossene Schulsanierung Zuschüsse in Höhe von 1,225 Millionen Euro an die Gemeinde geflossen.