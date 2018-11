Pädagogik „Wichtig ist ein guter Abschluss“

Deggingen / Claudia Burst

Steffen Lonczig ist neuer Schulleiter der Verbundschule Oberes Filstal in Deggingen. Er will präsent sein und für eine gute Schulatmosphäre sorgen.

Seit 1. August ist Steffen Lonczig Rektor der Verbundschule Oberes Filstal in Deggingen. Als Schulleiter ist der 46-jährige Pädagoge verantwortlich für die Grundschule, die Realschule und die zwei verbliebenen Klassen der Werkrealschule, eine achte und eine neunte Klasse.

Der Part, mit und für Menschen zu arbeiten, ist es, das dem Eislinger an seinem Beruf am besten gefällt. „Schule so zu entwickeln, dass am Ende etwas Gutes für die Schüler dabei herauskommt“, hat sich Steffen Lonczig zum Ziel gesetzt. Gut ist es aus seiner Sicht, wenn sich Lehrer, Schüler und Eltern vertrauensvoll begegnen und dadurch Qualität entsteht. „Um am Ende einen guten Abschluss an dieser Schule zu ermöglichen.“

