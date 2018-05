Finanzlage Schuldenfrei trotz Hallenbau

Eschenbach / SWP

Bürgermeister Thomas Schubert kann das nur sensationell nennen: Die Gemeinde hat den Bau der Technotherm-Halle so gut verkraftet, dass Ende 2017 gerade mal 21 000 Euro Schulden zu Buche standen. Und dies, obwohl die Bauherren Eschenbach und Heiningen einiges an Mehrkosten zu schultern hatten. Man sehe, so Schubert, „dass wir realistisch und tatsächlich ein klein wenig schlechter gerechnet haben“. Den Steuerabzug, der dann die Mehrkosten von 400 000 Euro aufgefangen habe, habe man vorher gar nicht in Anschlag gebracht. Gemeinderat Wilfried Eitle sieht sich bestätigt, dass es in der Bevölkerung vor dem Hallenbau „Schwarzmalerei“ gegeben habe. Jetzt könne man zeigen, dass es der richtige Weg gewesen sei.

Eschenbach kann bereits den nächsten Brocken anpacken: die Erschließung des Baugebiets Kreben IV. Im laufenden Jahr muss die Gemeinde nur 73 000 Euro aus der Rücklage holen, die derzeit bei einer halben Million liegt. Verbandskämmerer Lothar Stuiber stellt fest: „Die Gemeinde ist aktuell schuldenfrei, komplett, auch mit Wasser und Abwasser.“ Gemeinderat Eberhard Mühlhäuser sieht zwar noch „ein paar Kreuzerla“ Schulden in den Verbänden, will das aber nicht hoch hängen. Bei der Rücklage von einer halben Million sei das gegenstandslos, sagt der Schultes.

Die Konjunktur hat Eschenbach entscheidend geholfen. Satte 930 000 Euro Gewerbesteuer flossen ins Säckel – kalkuliert waren 573 000 Euro. Was auch nicht wenig gewesen wäre. Zu verdanken ist das dem Gewerbepark Voralb, der den Verbandsgemeinden 4,2 Millionen Euro Gewerbesteuer brachte – in „normalen“ Zeiten sind es zwei bis zweieinhalb Millionen. Einsparungen trugen zu einer Verbesserung von 300 000 Euro im Gemeindesäckel bei. Verzichtbar war der anvisierte Kredit von 760 000 Euro. Die Gemeinde kam mit Rücklagen klar, sie brauchte 840 000 Euro und hat immer noch ein Polster. Im nächsten Jahr ist laut Prognose wieder ein Kredit von 100 000 Euro nötig, Wenn es so kommt, sagt der Kämmerer.