Handwerkskunst Schuften für den Fasnets-Umzug

Beate Schnabl

Es ist längst Feierabend. Aber in der Werkhalle der Stahlbaufirma brennt noch Licht. Beim Betreten der riesigen Halle ist zunächst niemand zu sehen, aber überall sind meterlange Stahlträger, Stahlrohre und Bleche gelagert. Der Geräuschpegel ist überraschend hoch. Es sind also noch Maschinen in Betrieb. Wo aber hat es hier noch Platz, um einen Fasnetswagen zu bauen? Die Antwort findet sich schließlich am Hallenende. Hier wird geschweißt, gehämmert, gebohrt, gekleistert und gemalt. Drei Stammtische haben in der Werkhalle Unterschlupf gefunden, um ihre großen Motivwagen für den Umzug zu bauen. Der filigranste und imposanteste Wagen ist wohl der „Woizaschlozzer“. In Anlehnung an das legendäre Werner-Rennen 1988 entsteht hier der Nachbau einer Horex-Maschine, wie man sie aus dem Werner Brösel-Comic kennt. Das sechs Meter lange Chopper-Bike aus Stahlrohr, Winkelstahl und Blechstreifen ist schon allein als rohes Stahlkonstrukt beeindruckend. Pappmachee und Anstrich fehlen noch.

„Ein toller Wagen ist unser Anspruch“, macht Alexander Lampart klar. Auf dem Hallenboden liegt eine übergroße Pappmachee-Figur, die einmal als Werner Brösel auf der Horex sitzen wird. Gleich nach den Weihnachtstagen ist mit dem Bau des Wagens begonnen worden. „Für das Grundgerüst sind viele Schweißarbeiten notwendig“, erklärt Lampart, der zusammen mit seinem Kollegen Mathias Hocker diese Arbeit beherrscht. Beide sind gelernte Stahlbauschlosser. Und so ist es ganz praktisch, dass ihr Arbeitgeber Platz für den Wagenbau zur Verfügung stellt. Nach Arbeitsschluss geht es also nahtlos bei Werner Brösel weiter.

Ein paar Meter entfernt baut „Hinzes Team“ an einem Allterrain-Angriffstransporter, dem AT-AT Walker aus der Star-Wars-Serie. Während die Woizaschlozzer lediglich nach einer handgefertigten Skizze ihren Wagen bauen, haben die Mannen um „Hinze“ alias Karl-Heinz Kibler eine CAD-Konstruktionszeichnung als Basis. „Mit den Planungen haben wir am 11.11. begonnen“, verrät Joachim Wehle und meint, „wir haben für jeden Bereich einen Fachmann: Konstrukteur, Schweißer, Schreiner, Elektriker und so weiter.“ So entsteht der vierbeinige Kampfläufer als großer Stahlkoloss, der mit Spanplatten beziehungsweise Pappmachee verkleidet wird. Mit seinem beweglichen Kopf wird er Lichteffekte und Nebel „spucken“. „Wir lassen es wieder ordentlich krachen“, verspricht Karl-Heinz Kibler. Alle Wagenbauhelfer tragen einheitliche Arbeitsjacken mit dem „Aufdruck Hinzes Fasnetswagen Team“. Der Zusammenhalt der Truppe ist unübersehbar. Ein runder Stehtisch neben dem Wagen fällt auf. „Das ist unser Besprechungstisch. Gibt’s ein Problem, wird hier zusammen ein Bier getrunken und schnell findet sich eine Lösung“, erklärt Karl-Heinz Kibler pragmatisch.

Ein Stahlunterbau, darauf Spanplatten mit Raufasertapete oder Pappmachee auf Hasengitter, dann eine Grundierung, der Farbanstrich und Klarlack, nach diesem Prinzip sind alle Wagen, die hier in der Halle entstehen, gebaut. Auch der vom Stammtisch „Narrensamen“, die am anderen Ende der Halle ihren Motivwagen zum „autonomen Autofahren“ fertigmachen. „Wer in der Halle einer Stahlbaufirma baut, wird immer als Grundgerüst Stahl und Blech verwenden“, macht Rainer Lutz deutlich. Seit über drei Wochen ist seine Gruppe mit dem überdimensionalen Pkw, der von „Zauberhand gesteuert“ fahren wird, beschäftigt. Auch beim Narrensamen sind die Männer für die groben, handwerklichen Arbeiten zuständig und die Frauen erledigen die Feinarbeit wie Kleistern und Malen. Aber alle haben ein Ziel vor Augen, rechtzeitig zum Großen Umzug fertig und Teil eines bunten, stimmungsvollen Gaudiwurms zu sein.