Albershausen Schülerbegleitung fördert Integration

Albershausen / SWP

Die Johanniter bieten jungen Menschen ein Freiwilliges Soziales Jahr als Schülerbegleiter an.

Leon ist sieben Jahre alt und lebt mit seiner Familie in Albershausen. Er geht gern in die zweite Klasse der Albert-Schweitzer-Schule. Dass er dort lernen kann wie alle anderen Kinder in seinem Alter verdankt Leon auch der Johanniter-Schülerbetreuung, denn Leon ist sehbehindert.

Von Anfang an war Leons Eltern klar, sie möchten dass er mit anderen Kindern aus seinem Heimatort eine normale Schule besucht. „Leon ist ein aufgeweckter und aufgeschlossener Junge, dass er seinen Weg auch an einer Schule für Nicht-Sehbehinderte macht, war uns klar“, erzählt Leons Mutter. Da der Schulbesuch für ihren Sohn nicht ohne Unterstützung zu meistern ist, hat das Kreissozialamt einer Eingliederungshilfe zugestimmt. Leons Eltern haben sich für die Johanniter entschieden. „Wir haben großes Glück mit den Assistenzkräften der Johanniter, sie leisten sehr gute Arbeit“ so Leons Mutter. Bereits mit der Einschulung 2016 wurde Leon im Unterricht und auch in den Pausen von einem Schülerbetreuer der Johanniter begleitet. Mittlerweile braucht der Junge in den Pausen keine Unterstützung mehr. Sein erklärtes Ziel ist, irgendwann mal ohne einen Schülerbetreuer die Schule zu besuchen.

Im Unterricht steht Leon die 18-jährige Kim Englberger zur Seite. Sie absolviert seit September 2017 ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei den Johannitern. „Kim ist für uns eine große Hilfe“ berichtet Christine Schart, Leons Klassenlehrerin. „Sie bereitet die Aufgaben am Computer vor, sodass Leon diese mit der Blindentastatur lesen kann. Die Antworten schreibt er ebenfalls selbstständig auf der Tastatur.“ Immer wieder flüstert Kim Leon die Geschehnisse im Unterricht ins Ohr. Im Sachunterricht zum Beispiel erklärt sie ihm die Vogelarten und wie ihr Gefieder aussieht, während die anderen Kinder dazu ein Video ansehen. Ohne die Hilfe der Johanniter-Schülerbetreuung wäre ein normaler Schulalltag nicht möglich.

Englberger hat sich nach ihrem Abitur bewusst für ein Freiwilliges Soziales Jahr bei den Johannitern entschieden, denn sie war sich noch nicht sicher, was sie studieren will. Mit Leon kam die 18-Jährige von Anfang an sehr gut klar, die Chemie stimmte. In Vorbereitung auf ihren Einsatz als Schülerbetreuerin hat Englberger ein zehntägiges Einführungsseminar besucht. Hier werden alle FSJ-ler in Erster Hilfe geschult und absolvieren zudem Sanitätshelfer-Kurs. Für die besondere Aufgabe im Umgang mit hochgradig sehbehinderten Kindern erhielt Englberger eine gesonderte Schulung.

Im Schulalltag sind die beiden mittlerweile ein eingespieltes Team. Englberger versteht es außerdem, die Aufgaben für den hochbegabten Leon etwas aufzupeppen. „Leon soll sich im Unterricht nicht langweilen, die Matheaufgaben zum Beispiel wandle ich da schon einmal ab“ so Englberger. Aktuell werden neun Kinder von fünf Schülerbetreuern der Johanniter in Göppingen begleitet. Der Bedarf von Assistenzkräften, wie die Schülerbetreuer auch genannt werden, wird auch im kommenden Schuljahr weiter steigen.

Info Bei den Johannitern gibt es zwei Arten des freiwilligen Engagement: das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) für junge Leute bis 27 Jahre und den Bundesfreiwilligendienst (BFD) für Menschen jeden Alters. Infos und Bewerbungen: Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Regionalverband Ostwürttemberg, Im Pfingstwasen 1, 73035 Göppingen, bewerbung.ostwuerttemberg@johanniter.de