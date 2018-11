Gedenken Schüler erinnern mit „Feuerwerk von Liedern“ an Chorleiterin

Albershausen / SWP

Der Schul- und Projektchor der Albert-Schweitzer-Schule (ASS) in Albershausen hat in Gedenken an die verstorbene Elfriede Ungerer eine Auswahl der seiner Meinung nach besten Stücke aus vergangenen Musical-Aufführungen gesungen. Nach dem Tod der langjährigen Leiterin von Chor- und Theater-AG Ende April ging es dem neuen Chor-Team darum, den Kindern eine bleibende Erinnerung an den Chor zu geben, teilt die Schule mit: „Das haben sie mit dieser Veranstaltung auf jeden Fall geschafft.“

Mehr als 30 Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 17 Jahren sangen die für sie schönsten und wichtigsten Lieder der Schulmusicals aus den vergangenen zehn Jahren. Die Schule bezeichnet es als ein „Feuerwerk der Lieder“. Die Aufführung von „Best of ASS-Musicals“ verwandelte die Halle des Turn- Sport- und Gesangvereins (TSGV) in einen Raum „voller Emotionen“, berichtet die Schule. „In den Musicals und den Liedern wurde immer wieder bewusst, wie wichtig Freundschaft, ein Zuhause, Menschen, die zu einem stehen und der Wunsch nach Frieden ist.“

Neues Team führt Arbeit fort

Die Musicals der Albert-Schweitzer-Schule in Albershausen entstanden lange Zeit unter der Ägide von Elfriede Ungerer. Sie war Lehrerin an der Schule und leitete jahrelang Chor- und Theater-AG. Mindestens einmal im Jahr studierten die Sänger ein Musical ein und brachten es in der auf die Bühne, berichtet die Schule.

Nach dem Tod von Ungerer im April führt ein neues Chor-Team um Dagmar Schmädeke, Anna-Elea und Christina Weber die Arbeit der Verstorbenen fort.

Die Aufführung scheint Eindruck bei den Zuhörern gemacht zu haben. „Das Publikum, das sich immer wieder – auch Tage später noch – für diesen Abend bedankte, feierte mit tosendem Beifall“, schreibt die Schule. Die Textschreiber und Komponisten seien aus Nordrhein-Westfalen zur Aufführung angereist.