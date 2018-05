Initiative Schrittmacher für das E-Auto

Bad Boll / Jürgen Schäfer

Das Elektroauto ist im Kommen – Wolfgang Betz tut etwas dafür. Der Betreiber einer Jugendhilfe-Einrichtung in Bad Boll hat sich eine Stromtankstelle zugelegt. Es ist die größte im Landkreis, sagt er stolz. Sechs Ladestationen in einer Reihe – danach könne man lange suchen. Er sieht auch im Ostalbkreis oder im Kreis Esslingen nichts Vergleichbares. Möglich, dass es die eine oder andere Firma aus der Elektrobranche gebe, die noch mehr Ladesäulen hinstelle. „Aber nicht an einem Platz.“

Er nutzt das selber auch. Betz hat seit sechs Monaten zwei E-Autos als Firmenfahrzeuge. Aber sechs Stationen, die E-Fahrzeuge in vier bis fünf Stunden auftanken könne – je nach Fahrzeug auch viel schneller – sind eine ganz andere Nummer. Betz bietet seine Ladesäulen öffentlich an. Er ist jetzt Tankstellenbetreiber. Der Kunde muss zahlen. Aber: Für ihn als Investor lohne sich das nicht, sagt Betz. „Gewinn ist damit nicht zu machen. Das amortisiert sich nicht.“ Er verkauft Strom weiter, und für die Verrechnung mit dem Kunden braucht er einen Dienstleister.

Der Unternehmergeist spricht

Erstaunlich: 60 000 Euro hat Betz in die Hand genommen, um die E-Mobilität in und um Bad Boll zu fördern. Er ist freilich einer, dem das auf den Leib geschrieben ist. Grünen Strom bezieht er schon 25 Jahre. Betz heizt mit schwefelarmem Öl, hat in den Lampen LED, hat eine denkmalgeschützte Villa gekauft und das Dach isoliert. Und jetzt der Schritt nach außen: Mit der Stromtankstelle wird er zum Schrittmacher. Betz: „Ich will meinen Beitrag leisten, dass Nachhaltigkeit in Gang kommt.“ Natürlich, sagt er, einen Imagewinn hat er davon. Und was für ihn zählt, ist auch das gute Gefühl, etwas Richtiges und Wichtiges gemacht zu haben. „Da spricht mein Unternehmergeist“, sagt er mit leuchtenden Augen. „Wir sind wahnsinnig stolz. Das ist eine Sternstunde des Unternehmens.“

Über Zuschüsse hätte sich der Bad Boller natürlich gefreut. Aber er geriet mit seinem Antrag in die Mühlen der Bürokratie, erzählt er. Es ging von Pontius zu Pilatus, vom Landeszuschuss zum Bundeszuschuss. Wie lange das so vor sich hingedümpelt hätte, weiß er nicht. „Es ist völlig unabsehbar, ob in diesem Jahr etwas entschieden worden wäre.“ Seine Kritik: „Für Unternehmer ist das eine Zumutung.“ Er legte los und gab die Zuschüsse verloren.

Armdickes Kabel verlegt

Arbeit brachte ihm das auch. Man stellt nicht eben mal drei Doppelladesäulen mit der Kapazität von 22 Kilowatt hin. 22 KW, sagt Betz bedeutungsvoll – das habe Schmackes und sei etwas völlig anderes als die gewöhnlichen Hauskabel. Seine Leitung ist armdick. Die musste er sich von der nächsten Trafostation legen lassen. Das hieß gleich mal: Den Gehweg aufreißen auf mehr als 100 Meter. Und eine Straße queren noch dazu. Eine Genehmigung brauchte er vom Kreis, weil er an der Badstraße sitzt. Die Gemeinde habe das wohlwollend begleitet und auch davon profitiert. Sie hängte sich mit einem Glasfaser-Leerrohr an die Baustelle an. Betz ließ gleich zwei Kabel legen. Wer weiß, was die Zukunft bringt.

Der Pionier hört rundum nur Anerkennung. Und stößt auf Resonanz: Der eine oder andere Privatmann in und um Bad Boll überlege sich jetzt ernsthaft, auf das E-Auto umzusteigen. Erster Interessent war der Verwaltungsverband Raum Bad Boll. Er hat die Stromtankstelle für sein E-Bürger­auto „Lorenz“ im Auge. Weil das im Betriebsablauf geschickt sein kann, sagt der Verbandsvorsitzende Jochen Reutter. Das Fahrzeug ist in Zell stationiert und in sechs Gemeinden unterwegs.

Betz selbst will sich weitere E-Fahrzeuge zulegen. Zumal die nähere Zukunft Autos mit doppelter Reichweite bringe. Für seine öffentliche Tankstelle sieht er ein großes Potenzial: Vom Pendler, der sein Auto am eigenen Haus nicht aufladen kann, bis zu den Gästen der starken Firmen im Bad Boller Kurareal. Aber das brauche Zeit. „Ich glaube nicht, dass die Plätze in einem halben Jahr voll belegt sind.“