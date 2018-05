Handwerk Schreiner schauen mit den Fingern

Neue Serie über Handwerkstradition

Die Schreinerei Kröner ist nicht der einzige Handwerksbetrieb mit einer langen Tradition in der Region. Deshalb startet die GEISLINGER ZEITUNG eine neue Serie. Darin stellen wir Familienbetriebe vor, die schon seit mehr als zwei Generationen bestehen. Haben Sie einen Vorschlag? Melden Sie sich doch bei uns: ☎ (07331) 202-42 oder per E-Mail an geislinger-zeitung.redaktion@swp.de.