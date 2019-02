Amtseinsetzung Schon mittendrin und voll dabei

Dürnau / Inge Czemmel

„Schon mittendrin und voll dabei“, besser hätte es Schulamtsdirektorin Elke Weccard bei der offiziellen Amtseinsetzung nicht formulieren können. Stella Ekler hatte den Schulleiterstab bereits zu Beginn des Schuljahres übernommen. Sie ist aber überzeugt, dass ihre Einsetzungsfeier deshalb so besonders schön und gelungen war, weil sich alle Beteiligten nun doch schon ein Weilchen kannten. „Ich war gerührt und sprachlos, dass sich alle so viele Gedanken gemacht hatten und mir so viel Wertschätzung und Wärme entgegenschlug“, erinnert sie sich an den 5. Februar zurück.

Nach der musikalischen Begrüßung durch den von Bettina Steinbacher geleiteten Schulchor hatte der Verbandsvorsitzende Markus Wagner ihr ein „Notfallköfferle“ mit Antistresstasse, Entspannungstee, essbaren Geduldsfäden, Notfallschokolade und anderen Hilfsmittelchen überreicht. Nicht ohne Grund, denn die sechs Anfangsmonate waren nicht ohne Pech und Pannen über die Bühne gegangen. „Das Internet funktionierte monatelang nicht“, erzählt Stella Ekler. „Ich musste daher jeden Tag ins Rathaus, um meine Mails abzurufen. Auch mit dem Telefon gab es immer wieder Probleme, der Trinkwasserbrunnen lief über, und immer wieder kam es zu kuriosen Sachverhalten, die mich an die „versteckte Kamera“ denken ließen. Ich bin daher sehr dankbar, dass ich bei der Einarbeitung von allen Seiten unterstützt wurde.“

Fingerabdrücke der Kinder

Die neue Schulleiterin schwärmt von ihrer Sekretärin Anne Gerster, dem „genialen“ Hausmeister Andi Kurz, den tatkräftigen Jugendbegleitern, hilfsbereiten Eltern, dem Mensateam, der Kernzeitenbetreuerin und nicht zuletzt von ihrem aufgeschlossenen und kooperativen Lehrerkollegium. Das hatte bei der Amtseinsetzung eine Überraschung parat, die Stella Ekler besonders anrührte. Es gab nämlich eine Fortsetzung des Theaterstücks, das Claudia Leier anlässlich der Verabschiedung von Carola Bär geschrieben und mit den Kollegen einstudiert hatte. Als Geschenk gab es zudem einen mit Süßigkeiten gefüllten Stoffbeutel, auf dem sich alle 108 Schulkinder mit einem Fingerabdruck verewigt haben.

Von Kirchenseite wurde Ekler vom katholischen Schuldekan Helmut G. Bertling begrüßt. Für die musikalische Umrahmung sorgten die Geschwister Rückschloß. „Ein musikalischer Hochgenuss“, schwärmt Stella Ekler, der ein von gegenseitiger Wertschätzung, Hilfsbereitschaft und Respekt geprägtes Lern- und Arbeitsklima wichtig ist.

Nicht nur in dieser Hinsicht habe sie von ihrer Vorgängerin Carola Bär eine sehr gut bestellte Schule übernommen, macht sie deutlich. „Ich war in den ersten Wochen sehr beeindruckt und bin stolz, nun ein Teil dieser Schulgemeinschaft zu sein.“ Erfreut und angenehm überrascht war Ekler auch über das gerne in Anspruch genommene Unterstützungsangebot der ehemaligen Schulleiterin, die freundliche Zusammenarbeit mit den beiden Bürgermeistern und den Gemeinderäten sowie der Kooperationsbereitschaft der Schulleitungen umliegender Gemeinden.

„Ich habe mich sehr gefreut, dass so viele Schulleiterkollegen zu meiner Amtseinführung gekommen sind“, strahlt Stella Ekler, die sich in Dürnau wohl fühlt und von Beginn an willkommen fühlte. Dass sie neben ihrer Schulleitertätigkeit auch Klassenlehrerin ist, sieht sie absolut positiv. „Ich unterrichte sehr gern und so es gibt keine Distanz zum Kollegium.“