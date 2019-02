Göppingen Schminkkurs an der Klinik hilft krebskranken Frauen

Göppingen / Annerose Fischer-Bucher

Einen außergewöhnlichen Schminkkurs gab es in der Klinik am Eichert – Das Wohlbefinden krebskranker Frauen soll gesteigert werden.

Risiken und Nebenwirkungen gibt es an diesem Nachmittag im 11. Stock der Klinik am Eichert für die zehn teilnehmenden Frauen nicht. In einem Besprechungsraum für besondere Anlässe, dem schönsten und höchsten Raum der Klinik, in den man nur über zwei Treppen gelangt, hat man durch die vielen Fenster einen fantastischen Rundblick. Die Sonne scheint herein und am großen Tisch gibt es Kaffee und Kuchen für die Gäste, die alle eine Krebserkrankung haben und in ambulanter Behandlung sind.

Hilfe für mehr Wohlgefühl

„Wir möchten als Klinik den Frauen etwas Positives zum Wohlfühlen zurückgeben, nachdem sie Eingriffe wie Operationen, Chemotherapie und Übelkeit erlebt haben“, sagt Dr. Iris Schüle, Psychoonkologin der Klinik, während sie die Gäste umsorgt und bedient. Zusammen mit ihrer Kollegin Ursula Peluso hat sie zum Schminkkurs für krebskranke Frauen eingeladen. Es ist kein Schminkkurs im üblichen Sinne, obwohl die ehrenamtlich tätige Kosmetikerin Andrea Stodko aus Ulm die Techniken eines guten Schminkens professionell vermittelt und in zwölf detaillierten Schritten mit den anwesenden Frauen übt.

Krebs bedeutet Stress für Körper und Seele und da tut Entspannung gut. Die Therapien sind nicht nebenwirkungsfrei und oft leidet die Haut und ist besonders empfindlich. Wimpern, Augenbrauen und Haare gehen verloren und Augenringe stellen sich ein.

An dieser Stelle setzt das Seminar, das von DKMS Life gesponsert wird, an. Den Patientinnen wird gezeigt, wie sie sich so schminken können, dass neues Selbstbewusstsein entsteht und dass sie sich fühlen können wie vor der Erkrankung.

