Advent Schlierbacher Weihnachtsmarkt lädt ein

Schlierbach / SWP

Rund ums Schlierbacher Rathaus darf am Sonntag nach Herzenslust gebummelt werden. Die Gemeinde lädt zu ihrem traditionellen Weihnachtsmarkt am Ersten Advent ein. An über 20 Ständen rund um das Rathaus finden die Besucher am Sonntag von 11.15 bis 18 Uhr ein abwechslungsreiches Angebot. Es werden Adventsgestecke angeboten, aber auch Raumschmuck, Strohsterne, Basteleien und vieles mehr. Auch für Bewirtung ist gesorgt. Wie in den vergangenen Jahren wird die neue Ausgabe der „Schlierbacher Ortsgeschichten“ verkauft. Im Rathaus kann zudem die Bilderausstellung „Berge, Land und Mehr“ von Christine Sprich besichtigt werden. Nach dem Hauptgottesdienst wird Bürgermeister Sascha Krötz den Markt gegen 11.15 Uhr eröffnen, musikalisch umrahmt vom Posaunenchor. Mit dem Erlös des Weihnachtsmarktes werden soziale Zwecke unterstützt.