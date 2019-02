Haushalt Schlat will einiges investieren

Schlat / SWP

Schlat nimmt sich für das laufende Jahr einiges vor. Der Ausbau des Weilerbachwegs und die Erschließung des Baugebiets Süßener Wiesen II, die einander bedingen, wollen gestemmt sein. 1,2 Millioen Euro kostet die Straße, die vom Kreisel zum Baugebiet führt. Für die Erschließung des Areals sind 1,1 Millionen Euro veranschlagt. Letzteres kommt mit den Bauplatzerlösen allerdings wieder herein.

Kleinere Projekte sind der Hochwasserschutz am Rötenbach für 90 000 Euro, ein Buswartehäuschen an der Hauptstraße und ein Spielturm für den Kindergarten. Im Kinderhaus selbst soll eine Kleingruppe eingerichtet werden, was eine zusätzliche Stelle erfordert. Der haushalt biete keine großen Spielräume, so Bürgermeisterin Gudrun Flogaus bei der Einbringung im Gemeinderat. Er wird beraten und soll im März verabschiedet werden.

Dreimal so hoch wie in den Vorjahren sind die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Der reguläre Haushalt ist nahezu ausgeglichen, hinzu kommen geplante Bauplatzerlöse von einer halbe Million. Außerdem gibt es noch einen Überschuss aus dem Jahr 2017. Die Gewerbesteuer bleibt zwar um 120 000 Euro hinter dem Vorjahr zurück, was aber keine bedenklichen Gründe habe, so Bürgermeisterin Gudrun Flogaus. Dies werde mit der Finanzausgleichsumlage von 292 000 Euro gut ausgeglichen, sagt Karin Schleicher Frey von der Stadtkämmerei Göppingen. Angesichts der Investitionen plant sie mit einer Kreditaufnahme von 500 000 Euro. Die Großwetterlage: trotz schwächelnder Konjunktur sei die Prognose immer noch positiv und werde voraussichtlich bis 2022 wieder besser.