Die kleine Gemeinde Kuchen befindet sich heute im Ausnahmezustand. 5000 Schlagerfans feiern mit Tobee und anderen Schlagerstars im Ankenstadion.

Schlagerkuchen ist ausverkauft: 5000 Fans feiern

Wir haben Tobee am Freitag im Ankenstadion beim Aufbau der Bühne getroffen. Was die Fans heute erwartet, hat er uns in unserem Facebook-Video verraten:

Chriss eröffnet den Schlagerkuchen 2019

„Oh my god, we’re back again“, singt der Donzdorfer Chris Reiser alias Chriss. Popfans dürften die Zeilen bestens von den Backstreet Boys kennen. Der Song dürfte auch für „Schlagerkuchen-Veteranen“ passen, die schon in den vergangenen Jahren hier waren.

Weiter geht es mit „Bailar Conmigo“ und „Let the Party begin“. Drei Songs darf der Newcomer aus Donzdorf heute singen – für den diese zehn Minuten auf der Bühne etwas Besonders sind.

Das ist heute das Line-Up:

15 Uhr: Einlass

15.20 Uhr: Opening mit DJ Mambo

DJ Mambo verkürzt auch die Wartezeiten zwischen den Auftritten der SängerInnen.

15.25 Uhr: Chris Reiser

15.35 Uhr: Jöli

16 Uhr: Remmi Demmi Boys

16.30 Uhr: Dorfrocker

17.05 Uhr: Tim Toupet

17.40 Uhr: Rick Arena

18.15 Uhr: Melanie Müller

18.45 Uhr: Sabbotage

19.20 Uhr: Ina Colada

19.50 Uhr: Stefan Stürmer

20.15 Uhr: DJ NicDee

20.30 Uhr: Julia Buchner

21.10 Uhr. Tobee

22.20 Uhr: Die Autohändler Jörg & Dragan

23 Uhr: DJ Ivan Fillini

23.25 Uhr: Loona

0 Uhr: Mickie Krause