Weit über 1000 Fotos sind am Samstag in der Fotobox der GZ beim Schlagerkuchen entstanden. Wir listen euch die Bilder in verschiedenen Galerien auf.

Der dritte Schlagerkuchen war erneut ein voller Erfolg. Über 5000 Fans feierten beim Musikfestival in Kuchen.

Tobee, Mickie Krause, Loona und viele andere Künstler hatten zusammen mit den Fans Mallorca ins Filstal gebracht.

Übrigens: Mit dem Verlauf der riesigen Schlagerparty war auch die Polizei zufrieden.

Die ersten Bildergalerien mit euren Schnappschüssen sind online (weitere folgen):

