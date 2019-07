Mit „Let the party begin“ hatte Chriss alias Christian Reiser im vergangenen Jahr einen beachtlichen Erfolg, zumindest hier in der Region. Am Samstag tritt der Donzdorfer beim Schlagerkuchen 2019 auf.

„Let the Party begin“ – Der Song brachte ihm sogar einen Auftritt am Ballermann mit Jürgen Drews ein. Jetzt will der 29-jährige Donzdorfer mit einem neuen Sommer-Song durchstarten. „Bailar conmigo“ (Tanz mit mir) lautet der Titel.

Schlagerkuchen 2019 Alles Wichtige zur Schlager-Party in Kuchen Am 13. Juli 2019 wird im Ankenstadion wieder der Schlagerkuchen gefeiert. Das Musikfestival hat sich schnell etabliert im Filstal. Unsere Zeitung fasst für Schlagerfans alles Wichtige auf dieser Seite zusammen.

Erster Sänger auf der Bühne: Chriss singt drei Songs

„Die angesagten Sommerhits waren meist spanische Songs, deshalb haben wir auch einen spanischen Refrain gewählt. Der restliche Text ist in Englisch“, verrät Chriss, der beim Kuchener Open-Air-Schlagerfestival am Samstag, 13. Juli, auftreten wird. Als erster Interpret darf der Donzdorfer beim „Schlagerkuchen“ im Anken-Stadion mit drei Songs auf die Bühne. „Darauf freue ich mich, das wird bestimmt mega“, meint Chriss. „Bailar conmigo“ ist bereits auf allen gängigen Plattformen wie youtube, Spotify, iTunes etc. verfügbar. Im Herbst wechselt Chriss Reiser zu Ray Watts, einem österreichischen Musikproduzenten mit eigenem Plattenlabel. Ein Song ist in Vorbereitung. „Going down lautet der Titel“, verrät Chriss, der hauptberuflich Polizist ist.