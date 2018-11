Medizin Schlaf: Ein treuer oder untreuer Freund

Göppingen / Annerose Fischer-Bucher

„Evolutionsbiologisch ist der Schlaf gefährlich, weil er von den Körperfunktionen her eine instabile Sache ist und außerdem die Kontrolle ausgeschaltet ist“, sagte Dr. Christian Laskowitz bei seinem Vortrag in Göppingen, um anzufügen, dass wir „den treuen Freund Schlaf“, wie ihn Goethe genannt habe, trotzdem brauchen.

Der Göppinger Lungenfacharzt ging zunächst mit Details auf den Schlaf selbst ein, bevor er auf Schlafstörungen wie Schnarchen und Schlafapnoe zu besprechen kam. Die Bedürfnisse von Lebewesen im Bezug auf Schlaf seien ganz unterschiedlich. So schlafe die Fledermaus 20 Stunden, der Löwe 18, der Elefant drei und der Mensch im Durchschnitt sieben. Und es gebe innerhalb der Arten noch Besonderheiten. So lasse die Kegelrobbe eine Gehirnhälfte im Wasser schlafen und, wenn sie an Land sei, beide Hälften. Der Delphin könne sogar die Hirnhälften jeweils zum Schlafen wechseln, so dass immer eine wachsam sein könne. Dies wünsche er sich auch manchmal, sagte der Pulmologe, der auf Einladung des Diabetiker Bezirksverbands Göppingen in der AOK referierte.

Er ging auf die Anfänge der Schlafforschung in den 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts ein, wo man mit der EEG (Elektroenzephalografie) bereits festgestellt habe, dass die elektrischen Signale im Schlaf andere seien als im Wachzustand. Mit dem EEG könne man in der Ableitung die Schlafstadien bestimmen. Laskowitz zeigte ein Hypnogramm (Schlafprofil) mit den verschiedenen Wellen und den sich wiederholenden Schlafzyklen von Leichtschlaf, Traumschlaf und Tiefschlaf. Der Anteil des Leicht- und Tiefschlafs betrage etwa 75 Prozent, der des REM-Schlafs (Traum) etwa 25 Prozent. Im Alter nehme in der Regel das Schlafbedürfnis ab.

Zudem gebe es beim Menschen ganz unterschiedliche Schlaftypen; vom Langschläfer bis zum Kurzschläfer, wie beispielsweise Napoleon. Sowie die Einteilung nach Eulen und Lerchen. Zu wenig Schlaf sei ungesund und verursache Infektanfälligkeit. Schlaf­entzug, der auch als Folter eingesetzt werde, habe gravierende Folgen wie Depression, Halluzination, Wahn und Tod.

Im zweiten Teil des Referats ging Laskowitz auf Schlafstörungen ein. 60 Prozent der über 60-Jährigen hätten Schlafstörungen, „aber es kommt immer darauf an, wie sie sich fühlen“. Engstellen im Hals führten zu Schnarchen, wovon 50 Prozent der Männer betroffen seien. Wie man den Teufelskreis, der zu Atempausen und Atemaussetzern bei einer obstruktiven Schlafapnoe führt, unterbrechen und behandeln kann, war ein weiterer Punkt des Referats. Risikofaktoren, Folgeerkrankungen bis zum Schlaganfall, Atemwegserkrankungen, Herz-­Kreislauferkrankungen durch den Stress im Körper, die Stufendiagnostik bis zum Schlaflabor, Behandlungen und Schlafhygiene waren weitere Themen.