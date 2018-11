Eislingen Schillerplatz gewinnt durch Bürgerbeteiligung

Eislingen / Von Karin Tutas

Die Stadt Eislingen greift die Vorschläge der Bürger für die Umgestaltung des Schillerplatzes auf.

Das Lob der Stadträte fiel geradezu überschwänglich aus – von „viel, viel besser“ (Ingrid Held, SPD) bis „sehr, sehr gut“ (Jürgen Eisele, CDU) reichten die Kommentare in der vergangenen Sitzung des Gemeinderats. Der überarbeitete Plan zur Neugestaltung des Schillerplatzes fand durch die Bank das Lob des Gremiums.

Die Stadt will den Platz am westlichen Ortseingang zwischen Stuttgarter Straße und Ludwigstraße nicht nur attraktiver gestalten, sondern vor allem wieder mit Leben füllen und zu einem Treffpunkt für die Bewohner des Quartiers machen. Letztere nutzten das Angebot, bei der Planung mitzureden, rege. „Wir hatten einen interessanten Samstagvormittag“, lautete das Fazit des SPD-Fraktionsvorsitzenden Peter Ritz zu einem Vor-Ort-Termin mit den Bürgern. Die hatten nicht mit Kritik gespart, sondern gaben auch eine Menge Anregungen.

Der größte Stein des Anstoßes war das ursprünglich geplante Kleinspielfeld. Das ist jetzt vom Tisch. Stattdessen sollen im östlichen Bereich des Platzes eine grüne Freifläche entstehen und Fitnessgeräte für Alt und Jung aufgestellt werden. Ruhiger soll es auch im nördlichen, zur Wohnbebauung gewandten Teil des Parks zugehen. Statt Tischtennisbälle übers Netz zu schlagen, wird auf einem Bocciaplatz eine ruhige Kugel geschoben.

Elementar ändert sich die Planung in der südwestlichen Ecke des Platzes. Statt einer mobilen Bewirtung soll dort ein Pavillon für ein Bäckerei-Café aufgestellt werden mit einem attraktiven Außenbewirtungsbereich an der geplanten Piazza. „Ein Antrag der SPD, den wir gerne aufgegriffen haben“, so Oberbürgermeister Klaus Heininger. Die Verwaltung hat bereits ihre Fühler ausgestreckt und ist guter Dinge, dass sich ein Betreiber für die Bäckerei findet.

Durch die dauerhafte Bewirtung werden mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Es sei für Toiletten gesorgt und der Müll sei besser in den Griff zu bekommen. Das Bäckerei-Café werde ein weiterer Anziehungspunkt sein, sind sich Verwaltung und Stadträte sicher.

Erweitert wird das Spielangebot durch eine eiförmige Boulderwand im Süden des Schillerplatzes. Auch der Vorschlag der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Ulrike Haas, das Angebot um eine Vorrichtung für Slacklines zu ergänzen, fand Gefallen und wird aufgegriffen. Auf einen Wasserspielbereich, wie von Ingrid Held angeregt, wird dagegen verzichtet. Die Trinkwasserverordnung lege zu hohe und kostenträchtige Verpflichtungen auf, erklärte Planer Volker Stauch. Auch von einem Basketballfeld, ebenfalls von Ingrid Held ins Spiel gebracht, riet OB Heininger ab. Die Erfahrungen hätten gelehrt, dass dies in unmittelbarer Nachbarschaft zur Wohnbebauung zu konfliktträchtig sei. „Damit ist keinem gedient, nicht den Jugendlichen und auch nicht den Nachbarn.“

Nicht nur über die gelungene Planung des Platzes, dessen Neugestaltung sich die Stadt rund 300.000 Euro kosten lässt, waren sich die Räte einig: Die Bürger an der Planung zu beteiligen, sei richtig gewesen und „hat sich gelohnt“, fand nicht nur Eckehard Wöller (FWV).