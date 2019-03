Im Rasen hinter dem Haus bei Ilse und Peter Ensinger kreucht und fleucht es. Manche Tiere sind aber durchaus erwünscht – zum Beispiel solche mit einem harten Panzer.

„Susi, jetzt hau mal ordentlich rein“, Peter Ensinger legt ein paar saftig grüne Löwenzahn-Blätter vor den rüstigen Schildkrötenmann, der sich nur langsam auf sein Futter zubewegt. Ungefähr 80 Jahre alt ist Susi und erwacht nun nach einem fünf Monate langen Schlaf langsam aus seiner Ruhezeit. Schildkröten sind wechselwarm und daher angewiesen auf ihre Umgebungstemperatur. Und richtig: Susi ist ein Männchen. Das haben Peter und seine Frau Ilse jedoch erst später erkannt.

Schock: „Suserich“ ist ein Männchen

Vor dreieinhalb Jahren haben die beiden Rentner ihren Traum erfüllt und ein Haus mit Garten im Toscanastil altersgerecht in Heiningen gebaut. Damit haben sie ihre Vorstellungen von einem perfekten Garten wahr gemacht, allerdings haben sie dabei nicht nur an sich gedacht. „Wir wollten auch ein perfektes Zuhause für Susi.“

Dass die Schildkröte eigentlich ein Männchen ist, habe Ilse Ensinger eines Tages per Zufall entdeckt, als sie ihn auf den Arm genommen hat. „Da war ich erst mal kurz schockiert.“ Familie Ensingers Nachbarn nennen Susi deshalb auch liebevoll Suserich. Die griechische Breitrandschildkröte wiegt mittlerweile fast sieben Kilo und sei je nach Wetterlage ab Anfang April aktiv.

„Susi ist eine Fundschildkröte, wir haben ihn im Kirchgarten in Fellbach entdeckt“, berichtet Ilse Ensinger. Niemand habe sich gemeldet, weshalb Susi eine Weile bei ihrer Mutter im Hühnerstall und anschließend in einem Naturgarten gelebt habe. „Das ging so 20 Jahre lang, dann habe ich die Schildkröte mitgenommen.“ In den letzten zehn Jahren sei Susi ungefähr noch drei Zentimeter gewachsen und habe 500 Gramm an Gewicht zugelegt.

