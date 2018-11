Forschung Schicksale im 1. Weltkrieg

Margit Haas

Am Sonntag vor acht Tagen wurde des Endes des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren gedacht. „Tatsächlich gab es aber in der Ukraine noch Kampfhandlungen bis zum 10. Dezember“, weiß Hans Reyher. Ob der Hattenhofer Christian Hagmann an ihnen teilgenommen hat und wann er nach Kriegsende schließlich nach Hause gekommen war, das kann Reyher indes nicht sagen.

Zwar hat er sich über zehn Jahre lang mit den Auswirkungen des Ersten Weltkrieges auf seinen Heimatort beschäftigt. Ihn interessierten zunächst nur die Verletzten und die Gefallenen. Denn sie wurden von der Heeresbürokratie akribisch notiert.

Eigentlich hatte der 65-Jährige nur dem Schicksal seines Großvaters und seines Großonkels nachspüren wollen. Erster war mehrfach im Lazarett und dann wohl an den Spätfolgen einer Darmerkrankung, die während des Krieges auftrat, frühzeitig gestorben. Der Großonkel fiel – bereits am 22. August 1914. „Das war der erste Großkampftag der Westfront in Mousson-Baranzy in Belgien“, weiß der Hobbyhistoriker. „22 000 französische Soldaten fielen.“ Denn er hat seine Nachforschungen nicht auf die eigene Familie beschränkt, hat ungezählte Bücher und Untersuchungen gelesen. Und stellt fest: „Es ist immer nur von Verdun die Rede. Für die württembergischen Soldaten spielte das aber keine große Rolle.“ Die starben an anderen Orten.

Aus Hattenhofen waren es 25. Rund 1000 Einwohner hatte die Voralbgemeinde damals. Einer ist auf dem Kriegerdenkmal bei der Kirche nicht genannt. Dieser Jakob Häßler diente bei der Marine und fand sich unter den Gefallenen Stuttgarts.

In dem jetzt vorliegenden Werk „Pfarrdorf Hattenhofen – 1914-1918“ hat er in den Archiven und im Internet nicht nur allen Verletzten und Gefallen Hattenhofens nachgespürt. Viele Belege, die er gesammelt hat, belegen seine umfangreiche Recherchearbeit. So fand er etwa im Krankenlagerbuch des Landesamtes für Gesundheit und Soziales in Berlin „den entscheidenden Hinweis auf meinen Großvater“. Und: „Ich habe zu jedem Gefallenen etwas gefunden“, betont Hans Reyher – auch zu denen aus dem nahezu gesamten Voralbgebiet. Dabei zeigt sich, dass Dürnau besonders viele Tote zu beklagen hatte.

Bei aller Akribie und der Fülle von Zahlen: „Ich sehe die Schicksale dahinter.“ Viele der Soldaten wurden nicht einmal 20 Jahre alt. Und deshalb würde er gerne all denjenigen, die jetzt wieder nationalistische Töne anschlagen, „meine Untersuchung zum Lesen geben.“ Denn: „Ganz Europa hat unter diesem Krieg und seinen Folgen gelitten.“

Auch wenn die Arbeit zu Hattenhofen jetzt abgeschlossen ist – die Recherchen von Hans Reyher gehen weiter. Er erfasst sämtliche württembergische Soldaten, die während des Ersten Weltkrieges bei der Infanterie gekämpft haben. 69 000 hat er bereits erfasst. „Bislang gibt es keine zusammenfassende Aufstellung“, weiß er. Zählt man andere Waffengattungen dazu, sind es zwischenzeitlich sogar 75 000 Namen, die er erfasst hat. „Das sind etwa 90 Prozent aller württembergischen Kriegstoten.“

Dank dem Internet, in dem die entsprechenden Unterlagen zwischenzeitlich einzusehen sind, lässt sich die Arbeit vom Schreibtisch aus erledigen. Wie viel Zeit er in seine Forschung investiert hat? „Seit 2006 jeden Tag eine Stunde“, stellt Hans Reyher bescheiden fest.