Handwerk Schaufensterbummel en miniature

Uhingen / SABINE ACKERMANN

Ich mach mir die Welt, widde widde wie sie mir gefällt“, kaum jemand, der Pippi Langstrumpfs Lebensbejahung und Art, den Alltag bunt und kreativ zu gestalten, nicht beneidet. Zwar nicht ganz so chaotisch-verrückt, sondern eher detailgetreu und aufgeräumt, bastelt sich Susanne Kulla aus Bünzwangen ihre Welt zurecht. Fein säuberlich aufgereiht, stehen 24 von insgesamt 60 „Stübla“ – wie sie die Hobby-Künstlerin liebevoll nennt – abholbereit auf einem fast vier Meter langen Holztisch.

Was bis dato größtenteils im Verborgenen blieb, avanciert am kommenden Wochenende vermutlich zu einem weiteren Hingucker auf dem Kunsthandwerkermarkt auf Schloss Filseck bei Uhingen: vielseitige Miniaturwelten in der Box. Bevor es um das Innenleben dieser Schachteln geht, entsteht ein 20 mal 12 Zentimeter großes Grundgerüst aus Pappe, die dazugehörige Rückwand beträgt 18 mal 18 Zentimeter. Jedes der Geschäfte lädt mit Couleur zum Hinschauen ein.

Kein Mini-Modell, das nicht mit Liebe zum Detail besticht. Das Interieur, das bisweilen an ein Stillleben erinnert, schneidet und klebt Susanne Kulla aus Papier oder Karton. Dazu faltet sie winzige Schächtelchen und verleiht ihren Produkten damit eine gewisse Originalität. „Die Labels der Marken drucke ich verkleinert aus dem Internet aus“, lüftet sie ihr Geheimnis. Lebensmittel wie Wurstsorten oder Fleisch für die Metzgerei, Gemüse und Obst im Bioladen und Blumen in der Gärtnerei sowie Kuchen und Torten für das Café oder die Patisserie formt sie aus bunter Modelliermasse. Des weiteren verarbeitet sie Wolle, Stoffe oder Kleinholz. Zum Schluss werden die winzigen Teile noch bunt bemalt, dann dürfen sie in den Verkaufsregalen und Vitrinen bewundert werden. Neu dazugekommen sind ihre neun mal sechs Zentimeter großen 3-D-Geschenkschachteln, ein hübsches Mitbringsel.

Blickt man sich in dem geräumigen Bastel-Zimmer um, weiß man gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Möbel und Dekorationen neueren Datums sucht man hier vergeblich, die originell zusammengesuchte Einrichtung passt wunderbar zu den unzähligen Bastelarbeiten der kreativen Schwäbin. „Klein – das ist meine Welt“, betont Susanne Kulla, die vor 32 Jahren von Hattenhofen in den Ebersbacher Teilort zog. Ihre Arbeit als Bankangestellte hängte sie schon vor zwanzig Jahren an den Nagel. Von 1998 bis 2008 lebte sie ihren Traum in ihrem eigenen Bastelladen in der Pfarrstraße Göppingen. „Ich habe damals alles alleine gewuppt“, denkt die ehemalige Geschäftsfrau noch immer gerne an die Zeit zurück. Viele Gleichgesinnte profitierten von dem breiten Sortiment, es entstanden Freundschaften und eine etwa zehn- bis zwölf-köpfige Bastelgruppe, die sich noch heute einmal im Monat bei ihrer Bünzwangener „Basteltante“ trifft. Darüber hinaus bereichert Susanne Kulla seit circa sechs Jahren einmal die Woche die Kreativwerkstatt der Heininger Ernst-Weichel-Grundschule.

Der Auslöser für das Schaffen ihrer „Miniatur-Welt in der Kiste“ war im Grunde der nostalgische Eis-Wagen, entstanden an zwei Tagen im Sommer 2017. „Jede der Bastelfrauen sucht sich für das nächste Treffen ein Thema aus, und eine fand Eis ganz cool“, berichtet die dreifache Mutter und vierfache Oma. Von da an gab es kein Halten mehr, auch aus dem Grund, weil Susanne Kulla ganz viel Kraft aus ihrer Leidenschaft schöpft. „Mein Mann und ich sind gesundheitlich angeschlagen“, verrät sie offen. Sie ist froh um ihr Hobby, ohne dass sie sich ein Leben gar nicht mehr vorstellen kann.

Info Die Miniaturwelten von Susanne Kulla sind am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr auf Schloss Filseck zu sehen. Dort findet ein Kunsthandwerkermarkt statt.