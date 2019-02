Konzert Saxofon: sistergold faszinieren in Eislingen

Eislingen / Axel Raisch

Am Ende wurde eine Zugabe der Zugabe mit nicht nachlassendem Beifall erklatscht. Es sagt viel über einen Abend mit vier Saxofonistinnen, die sich Sistergold nennen und zwei Stunden lang mit ihren „Glanzstücken“ in der Eislinger Stadthalle ein attraktives Kontrastprogramm zur zeitgleich stattfindenden Donzdorfer Fernsehfasnet und dem Tatort boten.

Der volle Saal trug nicht nur zur besseren Akustik bei, wie die Musikerinnen gleich zu Beginn entzückt feststellten. Die Zuhörer bildeten auch den würdigen Rahmen für ein Konzert, das alle Grenzen von Genre, Zeit und Stil sprengte. Alle Teile des Programms wurden von den Mitgliedern des Quartetts selbst arrangiert oder gar komponiert. Unter anderem Hits von den Beatles, Musik der 50er Jahre, ein Klezmer-Medley, Puttin on the Ritz, „Bei mir bistu shein“, Abba und natürlich Jazzklassiker. Faszinierend, wie Kerstin Röhn, Sigrun Krüger, Elisabeth Flämig und Inken Röhrs mit ihren vier Saxofonen (Sopran, Alt, Tenor und Bariton) barocke Musik erklingen lassen. Mit Händels Einzug der Königin von Saba bewiesen die Musikerinnen, dass auch Musik, die vor Erfindung des Instruments geschrieben wurde, entsprechend arrangiert, gelingen kann. Und damit noch spannender wird: Parodien haben doch ihren besonderen Reiz. Das alles wurde launig moderiert, auch in Interaktion mit dem Publikum. Dafür war der unterkühlte norddeutsche Humor gerade richtig. Immer mit dem entsprechenden Augenzwinkern und mit Hang zur Selbstironie.

Das Funk-Stück „Blondes Gift“ spielte daher auch die „Quoten-Brünette“ des Quartetts. Ihre blonde Kollegin hatte zuvor ein „Naturereignis am Bariton-Saxofon“ versprochen.

Übertragen auf zwei Leinwänden, die zukünftig so oder so ähnlich die Vorstellungen begleiten und allen Besuchern optimale Sicht ermöglichen sollen, gab es eine kleine Einführung in die Schrittfolge des Charleston – und zwar mit dem Old-Time-Jazz-Titel „Ain‘t she sweet“, den viele noch als Titelmelodie der „Knoff-Hoff-Show“ kennen. „Old School“ ist auch die Anrede der Damen auf der Bühne mit ihrem Nachnamen. Auch wenn’s zur Choreografie gehört – es ist angenehm in Zeiten der Duz-Inflation.

Fast schon zu perfekt war der Abend. Doch Sistergold hatte auch das Stück „Backstage Blues“ von Wolfgang Schlüter eingeplant. Etwas anstrengend für Solistin und Zuhörer. „Wer weiß, wie es dort – Backstage – zugeht, wundert sich nicht, wie es klingt.“ Genau wie angekündigt klang es dann auch. Und vielleicht noch was nicht Perfektes: Womöglich träumten die Besucher am Ende davon, dass das Quartett im November im Uhinger Uditorium auftreten wird. Und das nicht nur, weil es ihnen gut gefallen hat. Werbung ist gut, aber die Dosis macht’s. Den Abschluss bildete „Summertime“ von George Gershwin, völlig unverstärkt vor der Bühne gespielt. Axel Raisch