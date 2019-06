Der TSV Bad Überkingen befindet sich mit der Sanierung und dem Umbau seines Vereinsheimes auf der Zielgeraden. Beinahe hätte ein Hochwasser den Zeitplan ins Wanken gebracht.

Seit einigen Monaten legen sich die Mitglieder des TSV Bad Überkingen nicht nur in den unterschiedlichen Abteilungen des Vereins ins Zeug, sondern stemmen auch – mit Hilfe einiger Handwerker – die Sanierung ihres Sportplatzes und einen Anbau.

Hochwasser im Mai: Sportplatz steht unter Wasser

Vor wenigen Wochen gab es einen Schreckmoment: Starke Regenfälle sorgten in der Region dafür, dass die Fils und ihre Zuflüsse über die Ufer traten, das Grundwasser in Keller drückte. Auch der Sportplatz des TSV Bad Überkingen stand unter Wasser. Und das, wo er zum Überkinger Festwochenende vom 5. bis 7. Juli im Mittelpunkt steht. Denn die Mitglieder wollen dann zeigen, was sich in den vergangenen Monaten getan hat.

Feuerwehr und Bauhof beseitigen Hochwasserschäden

Mitte Mai standen die vorderen Sportplätze bis zu 50 Zentimeter unter Wasser. Die Schäden konnten aber dank der Hilfe des Bauhofs der Gemeinde und der Feuerwehr-Mitglieder schnell beseitigt werden. Das seichte Wasser hatte den neuen Anbau unberührt gelassen und nach einigen Tagen waren selbst die sandigen Ablagerungen beseitigt.

Größerer Sitzungssaal nach Umbau

Durch die Umbaumaßnahmen hat der Verein jetzt auch einen größeren Sitzungssaal, der nach Fertigstellung mit moderner Technik ausgestattet sein wird. „Wichtige Schulungen und Sitzungen für Schiedsrichter und Trainer sind darin vorgesehen“, erzählt Timm Engelhardt, der als Kind schon für den TSV Bad Überkingen Fußball gespielt hat und heute im Vorstand agiert. „Der Verein ist die Anlaufstelle für Familientreffs und Mitglieder. Er steht einfach für Heimat.“

