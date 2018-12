Investition Sanierung der Stauferschule startet im Frühjahr

Wäschenbeuren / Peter Buyer

Wenn es gut läuft, gibt es zu Weihnachten etwas richtig schön Großes. Einen neuen Kindergarten. Aber: Erst zu Weihnachten im kommenden Jahr, also Ende 2019. Solange müssen die Kinder und Erzieherinnen des Kindergartens Regenbogen in Wäschenbeuren noch warten, bis sie in die neuen, größeren Räume in der Stauferschule einziehen können.

Rund 1,5 Millionen Euro nimmt die Gemeinde in die Hand, dafür wird die Stauferschule saniert und im südwestlichen Schulhaustrakt zwei Gruppenräume für den Regenbogen-Kindergarten eingebaut. Eine naheliegende Lösung, einige Räume in der Schule stehen nach dem Wegfall der Werkrealschule schon länger leer, und der Kindergarten braucht mehr Platz.

Ein großer Schritt

Für die Regenbogen-Kinder sind es zwar nur ein paar Schritte vom jetzigen Domizil auf der gegenüberliegenden Seite der Schulstraße in die neuen Räume, für den Kindergarten ist es aber ein großer Schritt. In dem 1986 und 1996 gebauten südwestlichen Teil des Schulgebäudes ist nach dem Umbau mit gut 420 Quadratmetern Fläche deutlich mehr Platz, bisher hatte der Kindergarten knapp 200 Quadratmeter zur Verfügung. Und aus einer Gruppe im jetzigen Regenbogen-Haus werden im neuen Domizil gegenüber zwei, eine für die unter drei Jahre alten Kinder, eine für die über drei Jahre alten.

Beide Gruppen sollen einen eigenen Garten bekommen, durch bodentiefe Fenster soll es aus den Gruppenräumen nach draußen gehen. Damit sich große Schul- und kleine Kindergartenkinder nicht in die Quere kommen, werden Garten und Gruppenräume baulich von den Räumen der Schule getrennt.

Baubeginn für den Kindergarten soll im Mai 2019 sein, sagt Bürgermeister Karl Vesenmaier. Damit der laufende Schulbetrieb nicht gestört wird, sollen die nötigen Sanierungsarbeiten in der Stauferschule hauptsächlich in den Sommerferien über die Bühne gehen. Bis zum Kindergarten-Baubeginn muss der Eislinger Architekt Jürgen Autenrieth die Pläne für den Umbau noch ergänzen, gegenüber der ursprünglichen Planung gibt ein paar Änderungen, unter anderem in den Bereichen Brandschutz, Windfang, Sonnenschutz, Boden und Toiletten.

Kosten: 90 000 Euro

Das alles kostet rund 90 000 Euro, damit steigen die Gesamtkosten des Projekts von ursprünglich 1,43 Millionen Euro auf gut 1,5 Millionen Euro. Rund ein Drittel davon, 500 000 Euro, hat sich die Gemeinde schon aus verschiedenen Fördertöpfen als Zuschüsse gesichert. „Da könnte aber noch etwas hinzukommen“, sagt Bürgermeister Vesenmaier, er hofft noch auf Geld aus dem Landessanierungsprogramm.

Den Kindern im Regenbogen-Haus ist das mit dem Geld wohl noch nicht so wichtig, Hauptsache das Ganze wird passend fertig. Bis dahin bleibt die lange Vorfreude auf die neuen Räume in der Schule – und jetzt erstmal auf Weihnachten 2018.