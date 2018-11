Sanierung Sanierung der Feldwege ist teuer

Wäschenbeuren / Peter Buyer

Rund 30 Kilometer Feldwege gibt es rund um Wäschenbeuren. An vielen Stellen gibt es Reparaturbedarf. Vor allem „Verdrückungen“ – Absenkungen im Asphalt – und Risse machen Bürgermeister Karl Vesenmaier Sorgen. Auch die Hitze des Sommers mit langanhaltender Trockenheit hat den Feldwegen zugesetzt. „Anders als auf der Alb sind die Böden unter den Wegen bei uns hier oft Lehmböden, und die schrumpfen zusammen, wenn sie lange trocken bleiben. Dadurch wird auch die Asphaltschicht geschädigt.“ Das Schotterbett sei oft nur 15 bis 20 Zentimeter dick und das reiche nicht.

Die meisten Feldweg sind im Zuge der Flurbereinigung neu angelegt oder ausgebaut worden, „das ist jetzt 40 Jahre her“, sagt Vesenmaier. Neben dem schlechten Zustand seien sie für die heutigen Verhältnisse auch oft zu schmal. Immer weniger Landwirte bewirtschaften immer mehr Fläche und brauchen dafür immer größere Landmaschinen, sagt Vesenmaier. „Früher fasste ein Güllefass 5000 Liter, heute 15 000.“ Die großen Maschinen schädigten die alten Wege durch „riesige Achslasten“, tatsächlich wog ein Traktor vor 40 Jahren knapp drei Tonnen, heute sind es oft sieben Tonnen und mehr.

Für die Sanierung von Feldwegen im Land gibt es vom Land ein Förderprogramm, von dem Vesenmaier allerdings nicht allzu viel hält. Mit zehn Millionen Euro will das Landwirtschaftsministerium die Sanierung der Feldwege fördern – auf vier Jahre verteilt, pro Jahr also 2,5 Millionen Euro. Vesenmaier: „Das können Sie vergessen, es verpufft und bringt gar nichts.“ Der Schultes rechnet vor: Rund 175 000 Euro hat die Gemeinde Wäschenbeuren in diesem Jahr für die Sanierung befestigter, asphaltierter Feldwege ausgeben. Dafür gab es knapp zwei Kilometer renovierte Wege, also 87 500 Euro pro Kilometer. Wenn allein Wäschenbeuren seine 30 Kilometer Feldwege sanieren würde, wären rund 2,6 Millionen Euro fällig, mehr, als das Ministerium rein rechnerisch für ein Jahr für ganz Baden-Württemberg zur Verfügung hat. Dabei hatte Minister Peter Hauk (CDU) erklärt, dass die Landesregierung die Hilferufe vernommen habe und deshalb die Förderung der Modernisierung ländlicher Wege im Koalitionsvertrag verankert habe. Auch die Gemeindeverwaltung Wäschenbeuren hatte zunächst daran gedacht, Geld aus dem Fördertopf abzurufen. Die Vorgaben seien aber so strikt, das „bringt nichts“, meint Vesenmaier. Beispielsweise gebe es nur Geld für Haupterschließungswege und darüber hinaus genaue Vorschriften, wie gebaut werden müsse. Passieren müsse auf den Feldwegen trotzdem etwas, sagt Vesenmaier, der weiß, dass viele anderen Kommunen im Land ähnliche Probleme mit ihren Feldwegen haben: „Da tickt eine Zeitbombe.“