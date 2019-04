Hacke Nierenfett und 8 Loth Mark recht klein, rühre es mit 4 Eyern an, dann thue Zitronat und Zitronenschaalen länglich geschnitten darein, Rosinen und Zibeben, 4 Loth gestossene Mandel, 4 Hände voll gerieben schwarz Brod; wann alles recht unter einander gerührt, so schmiere eine Serviette mit Butter, binde es darein und laß es im Wasser sieden, wann es genug ist, so thue es auf eine Platte“, lautet die detaillierte Originalanleitung zu einem „recht guten Wiener Buding“.

Von anno 1807 stammt das von „einer Freundin der Kochkunst“ geschriebene „Handbuch für Frauenzimmer“, das mit knapp tausend weiteren Kochbüchern in Robert Lays Regalen sein Dasein fristet. Vermutlich ist das Fachbuch mit dem aussagekräftigen Titel: „Die gelehrige Hauswirtin“ nicht seine Nummer 1, wenn es ums Nachkochen geht. Da kann der 76-Jährige auf ganz andere Kaliber zugreifen – zum Beispiel auf den Ratgeber: „Wie man eyn teutsches Mannsbild bey Kräfften hält“ oder gar auf französische Spezialitäten, unter anderem von Paul Bocuse.

Angefangen hat die Sammelleidenschaft des ehemaligen Ingenieurs an seinem 40. Geburtstag – mit einem Geschenk.