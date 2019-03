Feuerwehrmann Sam ist der Held aller Kinder. Im ausverkauften Uditorium wurde aus Uhingen Pontypanty. Kinder und Erwachsene erlebten eine Show aus Spiel, Musik und Tanz.

Was war denn da vor dem Uditorium los? Scharen von Kindern, manche waren gerade mal drei oder vier Jahre alt, ausnehmend viele Mamas, Papas, Großeltern und sonstige Anverwandten hatten sich versammelt, und sie waren sichtlich überrascht. Laut Annette Rupp vom Kulturmanagement war der Uhinger Feuerwehrkommandant Erwin Frasch sogar persönlich da und hatte als echtes Anschauungsobjekt die Drehleiter und einen Mannschaftswagen mitgebracht.

Die Jüngsten stürmen voller Vorfreude den Saal

„Wir haben angefragt, ob sie zu dieser Veranstaltung kommen möchten“, verrät Kulturamtsleiterin Corinna Keppeler und freut sich mit den Besuchern, dass das geklappt hat. Denn bevor die Jüngsten voller Vorfreude in den großen Saal stürmen, durften sie erst einmal auf die eingefahrene Drehleiter steigen oder den Mannschaftswagen bestaunen.

Doch dann übernahm der furchtlose Held aller Kinder, „Feuerwehrmann Sam“, der in der kleinen Feuerwache des fiktiven walisischen Ortes „Pontypandy“ arbeitet, das Kommando. Nicht Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg oder gar Superman stehen auf der Beliebtheitsskala unzähliger Kindergarten- oder Grundschulkinder derzeit ganz oben, sondern ein bodenständiger Berufs-Feuerwehrmann namens Sam. Gemeinsam mit seinen Freunden, dem korrekten Feuerwehrhauptmann Steele, seinem etwas schussligen Kollegen Elvis und der stets einsatzbereiten Feuerwehrfrau Penny, hilft er den Bewohnern Tag für Tag aus brenzligen Situationen.

Abenteuer eines Feuerwehrmanns

In seinem neuen Abenteuer, wo freilich auch sein treues Feuerwehrauto Jupiter nicht fehlen darf, kommt diesmal mit Bruno Direkto Perfekto der Zirkus in das beschauliche Örtchen. Doch wie immer, wenn Sams Kumpel Norman in der Nähe ist, geht irgendetwas schief. Nicht wenige der Mädchen und Jungen sind ausgestattet mit Helmen, Taschenlampen und sonstigen Feuerwehr-Gerätschaften aus Plastik oder sogar in blau-gelber Feuerwehrmontur, die stilecht nicht nur beim Titelsong „Alarm, es kommt ein Notruf an…“, ihren Idolen nacheifern. Ganz Mutige, die trauen sich sogar alleine bis an den Bühnenrand und kommen so den scheinbar lebendig gewordenen Trickfiguren richtig nah.

„Was immer dich bedroht . . . „

Im weiteren Verlauf der etwa andert­halbstündigen Show retteten der Kinderliebling und sein Team den Zirkus via Feuerlöscher davor, völlig abzubrennen, und insbesondere Sam gab seinen kleinen Fans Tipps zur Brandverhütung und zum richtigen Verhalten im Notfall. „Merkt euch gut, schüttet nie Wasser in die brennende Pfanne, sondern nehmt eine Decke“, sagt er. Ob das ein wirklich guter Ratschlag für die Kinder ist? „Was immer dich bedroht, Sam hilft dir in der Not!“, heißt es zwischen den gängigen Liedern – die übrigens viele Kinder mitgesungen haben. Lustige Tänzchen und sonstige Abenteuer, wie die Suche nach einem entlaufenen Stubentiger brachten bisweilen etwas Unruhe und viel Tohuwabohu auf die Bühne. Nichtsdestotrotz, das Publikum, das zu etwa einem Drittel aus Erwachsenen bestand, spendete jede Menge Beifall und hatte großen Spaß.