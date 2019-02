Fasnet Salacher Narren trumpfen mächtig auf

Salach / Von Martina Kallenberg

Die Stimmung war gelöst bis ausgelassen und beim reichhaltigen Abend schien jeder der Gäste der Prunksitzung auf seine Kosten gekommen zu sein – sei es kulinarisch oder durch Unterhaltung auf der Bühne.

Als Moderator führte Gerhard Munz durch das Programm und ließ sich, genauso wenig wie die Gäste, nicht durch die Ansage, dass das Gebäude wegen einer technischen Störung zu verlassen sei, aus der Ruhe bringen. So gaben Casanovas und Freistädters einen kurzen Einblick in verschiedene Lebensphasen – über die Schulzeit bis zur Lehrstelle, eben doch nicht bei der DB, weil der Zug zu spät kam. Unterschwellige Salach-Nord-Süd-Animositäten schimmerten durch, sowie überflüssige Straßensanierungen „wo koi Sau fährt“.

Immer wieder war der „eine neue Pfarrer von zweien“ Thema an diesem Abend. Ob nun als Erleichterung, dass wenigstens das Körble für die Spenden wieder zurückgekommen sei – wie Bürgermeister Julian Stipp anmerkte, der seine Gemeindehüter vor zu viel Spott schützen wollte. Büttel Jens stellte dazu fest „der eine raucht, der andre sauft und bietet zur Beichte selbstgemachten Limoncello“. Dass die Heizung „net recht funktioniert“ und die Decke beim neu renovierten Kindergarten nicht unbedingt dort bleibt, wo sie hingehört, fand ebenfalls Erwähnung.

Doch nicht nur Büttenreden fanden vor dem Elferrat statt, auch junge und sehr junge Damen schwangen die Beine und beeindruckten mit ihren Choreografien. Wie die junge Garde, in rot-weiß-silbern glitzernden Kostümen mit großen Hüten. Die gelb-blauen Damen fanden ebenso Anklang wie Spaßattack mit roten Hotpants und T-Shirts, die entgegen der draußen herrschenden Temperaturen, auf einen fröhlichen Tag am Strand Bezug nahmen.

Mit „Salacher Raketen“ wurden Beiträge goutiert und die Stimmung angeheizt. Das Publikum mit den Karten aus dem „Wohnzimmerverkauf“ von Elfriede Hofele, der Schriftführerin des Salacher Fasnetvereins, klatschte, wusste die Antworten auf die Rufe von der Bühne und war ganz bei der Sache.

Luzie Rose hat ihr Abi und ist nun Studentin, wie sie den Feiernden mitteilte, und gehört zu den jungen, starken Frauen, die mit ihrem Smart auf zwei Parkplätze gleichzeitig parken können, denn der Abfahrtsplan der DB sollte doch eher als „Abfahrtsempfehlung mit Gleisvorschlag“ aufgefasst werden. Die Hexenküche kam mit dem Vorschlag, Bürgermeister Julian Stipp in Speedy Gonzales umzubenennen, einmal weil sein Fahrstil und zum andern sein Abstimmungsstil im Gemeinderat entsprechend sei.

Einsames Mädchen sitzt auf dem Sofa und schaut sich mit sehnsuchstvollem Blick das Traumschiff an – und in diesem Fall durfte es dabei sein – die Milfs (Männer in lustigen Fummeln) brachten hüfteschwingend eine begeisternde Performance auf die Bühne.

Dann zogen die Speckbuaba vom Leder. Ob es nun in Berlin wie in einer Champignonzucht zugehe („Sobald sich a hells Kepfle zoigt, wird’s abgschnitta“), dass Angela Merkel als größter Chirurg das Herz Europas zum A… der Welt machte oder man doch besser nicht mehr „Diesel“, sondern „Fahrzeug mit Emissionshintergrund“ sagen solle, das waren ihre Themen.

Raketen, Klatschen, Jubel ertönte am Ende der fulminanten Darbietungen – das Publikum war der Meinung, dass es wunderbar war und statt aus dem Saal geleitet zu werden, formierten sich Darsteller und Gäste zu den Klängen von Dine und Robi zu einer Polonaise durch den Saal, bis die eigentliche Party ihren Lauf nahm.