Das Göppinger Freibad hat schon wochenlang offen. In Jebenhausen werden die Vorbereitungen von einem Ehrenamts-Team erledigt. Eine Reportage zwischen Kröten und Hochdruckreinigern.

Neulich im Waldecksee-Freibad in Jebenhausen: Es ist Großkampftag, damit auch das Vereinsfreibad bald seine Tore öffnen kann. Am Vorabend waren die Pumpen angeworfen worden, um das Wasser bis auf 15 Zentimeter abzulassen und in den nahen Waldecksee zu leiten. Nun stehen Männer, Frauen und Jugendliche in Gummistiefeln bis über die Knöchel in feuchtem Laub und Dreck. Nach und nach wird er in Eimern aus dem Becken geschafft. Zwischen 30 und 40 Schubkarren voll werden weggekarrt. Es wird gemeinsam geschoben, geschrubbt und gekärchert was das Zeug hält. Zischende Dampfwolken steigen in die Lüfte.

Amphibien aus Becken gerettet

„Ui, guck mal schon wieder eine“, freut sich Josephine und hält Kiana eine dicke Kröte entgegen. Ab in den Eimer zu den Fröschen, Molchen und Unken, die später zum Bach gebracht werden. „Das macht Spaß“, strahlen die beiden Mädchen, die sich die Amphibienrettung zur Aufgabe gemacht haben. Immer wieder rufen die Beckenschrubber die Mädchen herbei. Schon in den Wochen vor der Reinigungsaktion wurden viele ins Becken gefallene Amphibien gerettet. „Der Nabu hat einen Freibadschlüssel und auch vom Schwimmverein wird immer wieder nachgesehen“, erklärt die Vorsitzende Sonja Schnappauf und erzählt, dass vor Ablassen des Wassers auch eine Entenfamilie gerettet wurde, die sich ins Becken verirrt hatte. Es habe eine halbe Stunde gedauert, die Küken, die nicht mehr alleine heraus kamen, einzufangen.

Erhebender Moment: Es strömt aus den Einlaufdüsen

Gegen 11 Uhr erstrahlen das Kinderplanschbecken und das Nichtschwimmerbecken bereits in neuem Glanz. Im Schwimmerbecken wird noch schwer geschafft, doch wie es aussieht. wird es am Nachmittag wohl „Wasser marsch“ heißen. „Das ist immer ein erhebender Moment, wenn nach getaner Arbeit das Wasser aus den Einlaufdüsen strömt“, verrät Sonja Schnappauf und der technische Leiter Franz Pribil erklärt: „Es dauert zwei bis drei Tage, bis das Becken voll ist und je nach Witterung weitere vier bis fünf Tage, bis das Wasser auf eine angenehme Badetemperatur von 23 Grad aufgeheizt ist. Entgegen aller anders lautender Meinungen ist unser Schwimmbecken nämlich beheizt.“

Ein bisschen Wasser muss immer im Becken bleiben

Franz Pribil erklärt auch, warum am Saisonende nur 30 Zentimeter Wasser abgelassen werden und der Rest im Becken verbleibt: „Erstens klebt sonst der ganze Dreck an der Folie fest und ist schlecht weg zu bekommen. Und zweitens würde Eisbildung die Folie beschädigen.“ Aus diesem Grund werde den Winter über auch ein Heizschlauch ins Becken gelegt, damit es an den Rändern keine Eisbildung gebe. „Vor dem Abpumpen in den See müssen wir eine Wasserprobe einschicken und nachweisen dass keine chemischen Rückstände mehr im Wasser sind.“

Volleyballfeld gereinigt, Sitzbänke läsiert

Nicht nur in den Becken sind Ehrenamtliche des Schwimmvereins zugange. Einige Frauen sind eifrig dabei, die Sitzbänke zu lasieren. Mehrere Jugendliche haben das Volleyballfeld und den Spielplatz von der Winterfolie befreit. Nachdem die geschrubbt ist, wird der Sand gerecht und von allem befreit, was nicht hineingehört.

Die Vorsitzende freut sich, dass so viele Jugendliche und Kinder anpacken und Helfer aus allen Abteilungen des Schwimmvereins angerückt sind. Ob Schwimmer, Taucher, Wasserballer oder Stammtischler, ob jung, ob alt – alle helfen zusammen und scheinen dabei auch noch Spaß zu haben. Jochen Lange ist dabei, den Schwallwasserbehälter zu reinigen, in den im Sommer das Wasser aus dem Überlauf läuft. Eigentlich ein ekliges Geschäft, denn hier sammeln sich Sonnenöl und Haare. „Das ist seit 35 Jahren mein Job“, lacht Lange. Wie Franz Pribil, Sonja Schnappauf, und Jochen Klingler ist er die Freibadsaison über stets schwer im Einsatz und verbringt hier fast jede freie Minute. 30 bis 40 Stunden im Monat kommen da bei jedem leicht mal zusammen. Ehrenamtlich!

„Kleiner Zuschuss der Stadt Göppingen reicht nicht“

Auch das sechsköpfige Mähteam, dass den Sommer über auf dem Riesengelände das Gras kurz hält, besteht aus ehrenamtlich tätigen Vereinsmitgliedern. Vier Wochen zuvor waren schon einmal 58 Mitglieder ehrenamtlich im Einsatz, um Hecken und Büsche zu schneiden, das Gelände vorzubereiten und das erste Mal Rasen zu mähen.

„Ohne die unglaublich vielen Ehrenamtsstunden von Mitgliedern könnten wir das Freibad nicht am Leben halten“, macht Sonja Schnappauf deutlich. „Der kleine Zuschuss der Stadt Göppingen reicht zur Aufrechterhaltung des Bades nirgends hin.“

Anschwimmen ist am 10. Mai

Hinzugekauft werden zum Beispiel die professionelle Reinigung von Duschen, Toiletten und Umkleiden. Auch über die Anschaffung eines Mähroboters wird derzeit nachgedacht. „Das Problem ist, dass während der Badezeit mit den Aufsitzmähern nicht gemäht werden kann, früh morgens aber das Gras oft noch zu feucht ist“, erklärt Schnappauf und macht sich wieder über ihre lange Checkliste für die Saisoneröffnung her.

Es gibt noch einiges zu tun bis zum „Anschwimmen“ am 10. Mai, wenn sich jeder für einen Euro in die Fluten des frisch gewienerten Beckens stürzen kann.

