Bereits gegen 22 Uhr am Freitag kontrollierten Polizeibeamte im Landschaftspark „Im Töbele" in rechberghausen eine größere Personengruppe. Dort hatten sich etwa 20 junge Erwachsene zusammengefunden, welche Musik hörten und Alkohol tranken. Die Feiernden wurden angewiesen sich ruhig zu verhalten und die Musikanlage abzustellen. Die Ansprache der Polizei zeigte nur kurzzeitig Wirkung, denn gegen 0.40 Uhr mussten die Beamten erneut anfahren. Zwischenzeitlich sei die Gruppe zum Kindergarten in die Hauptstraße umgezogen, heißt es im Polizeibericht. „Der Alkoholpegel hatte spürbar zugenommen.“ Diesmal hätten die Beamten die Musikanlage beschlagnahmt und einen Platzverweis erteilt. Dabei sei nach Aussage der Beamten zu Beleidigungen gekommen. Diese seien durch die Bodycam der Polizisten aufgezeichnet worden. Nun werde Strafanzeige erstattet.