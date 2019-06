Der Gemeinderat Wäschenbeuren beschäftigte sich mit Anwohnerklagen über Lärm, Vermüllung und Vandalismus auf den Spielplätzen. Sogar der Einsatz eines Sicherheitsdienstes wird erwogen.

Ein Ehepaar aus dem Wohngebiet Seeäcker nutzte die Bürgerfragestunde in der jüngsten Gemeinderatssitzung, um über die unsachgemäße Nutzung des Spielplatzes am Sportplatz, der an das Wohngebiet grenzt, zu berichten. Sie fühlen sich von Jugendlichen belästigt, die dort Alkohol konsumieren und laut werden. Ihre mehrfache Ermahnung an die Ruhestörer sei nicht nur unbeachtet geblieben, sondern auch durch aggressives Verhalten erwidert worden. Dem Feldschützen Gerald Liebscher sei es gleich ergangen, berichteten die Bürger. Dieser habe daraufhin die Polizei gerufen, die aber nicht kam.

Lärm in Göppingen Anwohner klagen über Ruhestörungen und Saufgelage im Stadthallenpark Anwohner berichten von nächtlichen Störungen im Göppinger Stadthallenpark und in den Oberhofenanlagen. Stadt und Polizei sehen keinen Brennpunkt.

Die Anwohner des Spielplatzes machten den Vorschlag, die Sitzgruppe, die am Spielplatz installiert wurde, zu entfernen und anderer Stelle wieder aufzubauen, wo keine unmittelbare Wohnbebauung ist. Sie erhoffen sich davon, dass der Platz dann nicht mehr so attraktiv ist.

Karl Vesenmaier will mit Jugend sprechen

Bürgermeister Karl Vesenmaier zeigte Verständnis für die Anwohner, wollte das Thema aber gerne auf eine der folgenden Sitzungen mit dem neuen Gemeinderat verschieben. Außerdem wolle er die Jugend dazu befragen: „So versteht man heute Demokratie“. Das wiederum gefiel einigen Gemeinderäten gar nicht. Tenor: „Wieso soll man die Jugend befragen, wenn es um Spielplätze geht, auf denen sie nichts verloren hat?“

Urban Gardening Göppingen Göppingen bekommt Grünzone, die Gemeinschaft stiften soll Beim Oberhofengemeindehaus in Göppingen beginnt am Montag das erste Gemeinschaftsgarten-Projekt: vom Gemüsebeet bis zum Bienenhotel. Einige Junggärtner sind als Experten mit an Bord.

Die Beschwerdeführer waren mit einer Verschiebung der Angelegenheit auch nicht einverstanden, weil sie befürchteten, dass dann dieses Jahr gar nichts mehr passiert. Vesenmaier bot den Anliegern an, ihn in einer solchen Situation anzurufen, er würde dann selbst kommen und sich der Sache annehmen.

Ähnliche Probleme bei Spielplatz am Sonderbach

Im Gemeinderat wurde der Abbau der Sitzgruppe dann kontrovers diskutiert: Während Gemeinderat Peter Baudisch die probeweise Verlegung empfahl und auch Zustimmung bekam, warnte Gemeinderätin Elisabeth Käfer vor vorschnellem Handeln. Die Situation zeige, wie wichtig es sei, etwas für die Jugend zu tun.

Als sich dann ein weiterer geschädigter Anwohner zu Wort meldete, wurde die Diskussion noch lebhafter. Dieser berichtete von ähnlichen Problemen vom Spielplatz am Sonderbach und vom Pavillon am Radweg. Dieser war erst 2015 eingeweiht worden und soll vorrangig Wanderern und Fahrradfahrern als Unterstand dienen, außerdem besteht dort die Möglichkeit, E-Bikes aufzuladen. Am Wochenende werde er aber häufig von bis zu 30 Jugendlichen belagert, die unter Alkoholeinfluss auch nicht vor Vandalismus zurückschrecken. Am Spielplatz weise der Tisch Brandspuren auf und ständig müsse er leere Alkoholflaschen entsorgen.

Ruhestand mit 78 Saadeh Essaid schließt Praxis in Geislingen: 700 Patienten suchen neuen Hausarzt Im Alter von 78 Jahren gibt Saadeh Essaid seine Praxis in Geislingen auf. Die Versorgung in der Fünftälerstadt verschärft sich weiter.

Bürgermeister: Polizei kann nicht überall gleichzeitig sein

Gemeinderat Oliver Hokenmaier mahnte an, dass geltende Regeln auf Spielplätzen auch durchgesetzt werden müssen, notfalls mit Hilfe der Polizei. Der Bürgermeister machte für dieses Vorgehen wenig Hoffnung. Die Polizei könne doch nicht überall sein, aber überall gebe es diese Probleme. Er denke eher daran, professionelle Security zu beauftragen, an die sich Bürger eventuell sogar direkt wenden könnten, wenn ein akuter Fall auftritt.

Die meisten Gemeinderäte schlossen diese Möglichkeit nicht aus, schließlich habe es sich an Fasching bereits bewährt. Ein konkretes Vorgehen wurde in dieser Sitzung nicht beschlossen, aber Gemeinderat und Bürgermeister versicherten, dass sie das Problem ernst nehmen und nach Lösungen suchen werden.