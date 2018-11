Jubiläum  Rülke macht sich in Süßen für FDP stark

Süßen / SWP

Die Süßener Freien Demokraten feierten das halbe Jahrhundert ihres Ortsverbands, der im November 1968 offiziell gegründet worden ist. Am 15. November 1968 trafen sich eine Parteifreundin und sieben Parteimitglieder im Alt-Süßener Gasthof „Löwen“ und bildeten den FDP-Ortsverband, dem sich bald darauf einzelne Mitglieder aus Donzdorf und Gingen angeschlossen haben.

Begrüßt von schmissiger Musik der Bläser des Musikvereins Süßen begrüßte der stellvertretende Vorsitzende des Ortsverbandes Mittlere Fils, Burkhard Bauerle, die etwa 50 Festgäste. Die Reihe der Gratulanten eröffnete Bürgermeister Marc Kersting von der Stadt Süßen, der den Ortsverband in seinem Grußwort als „feste Größe in der Süßener Parteienlandschaft“ bezeichnete. Er würdigte den seit Jahrzehnten bestehenden Süßener Liberalen Frühschoppen als Beitrag für die Diskussion über aktuelle kommunalpolitische Themen und für die Erörterung von Angelegenheiten der Landes- und Bundespolitik.

Hartfrid Wolff, FDP-Bezirksvorsitzender in der Region Stuttgart, und der Göppinger Ortsvorsitzende Jan Olsson reihten sich mit weiteren Grußworten in die Reihe der Gratulanten ein. Letzterer nutzte die Gelegenheit, um sich als örtlicher Kandidat für die Europawahl im Mai nächsten Jahres vorzustellen. Abschließend überbrachte die Bundestagsabgeordnete und Generalsekretärin der Landes-FDP, Judith Skudelny, die Geburtstagsgrüße des FDP-Landesverbandes. Den Höhepunkt der Feierstunde in der Zehntscheuer setzte Hans-Ulrich Rülke mit seinem Festvortrag „Der Beitrag der Südwest-Liberalen für Baden-Württemberg“. Als Vorsitzender der zwölfköpfigen FDP-Landtagsfraktion spannte er den Bogen über mehr als 150 Jahre politischen Liberalismus seit 1848/1864 bis heute. Er erinnerte daran, dass der wirtschaftliche Erfolg im deutschen Südwesten nicht auf Bodenschätzen beruhe, sondern in erster Linie ein Ergebnis von hervorragender Bildung und Ausbildung der Menschen sei. Der legendäre Ralf Dahrendorf habe daher Bildung zu Recht als Bürgerrecht bezeichnet. Bildung und Ausbildung sei seit jeher ein zentraler Bestandteil für die FDP in Baden-Württemberg.