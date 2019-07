Paukenschlag in Nellingen: Altersbedingt und wegen gesundheitlicher Probleme hat Bürgermeister Franko Kopp die vorzeitige Beendigung seiner dritten Amtszeit beantragt. Damit gehe er in den Ruhestand, erklärte der Nellinger Schultes in der Gemeinderatsitzung am Dienstagabend in eigener Sache. Inzwischen sei vom Landratsamt der Antrag auf Beendigung seines Beamtenverhältnisses und der Versetzung in den Ruhestand zum 31. Dezember 2019 schriftlich stattgegeben. Normalerweise wäre seine Amtszeit bis 2024 gegangen.

Kopp erklärte in einer gut besuchten Sitzung des Gemeinderates, er habe diesen zuvor nichtöffentlich über sein Vorhaben in Kenntnis gesetzt. Mit Ende des Jahres sei er 64 Jahre und hätte 46 anrechenbare Dienstjahre als Beamter, davon 18 Jahre als Bürgermeister in Nellingen vorzuweisen. Aufgrund der inzwischen eingetretenen gesundheitlichen Belastungen bitte er um Verständnis für diesen Schritt.