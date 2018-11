Finanzen Roter Faden Zukunft

Eislingen / Karin Tutas

Dieses Zitat haben wir heute Abend ja schon gehört“ – da musste nicht nur der lang gediente Stadtrat Peter Ritz schmunzeln. „Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusagen, sondern darauf, auf die Zukunft vorbereitet zu sein“, zitierte der SPD-Fraktionsvorsitzende am Schluss seiner Haushaltsrede den griechischen Staatsmann Perikles (5. Jahrhundert vor Christus). Eben jenes Zitat, das zuvor Andreas Cerrotta, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, an den Beginn seiner Stellungnahme gestellt hatte. Gemeinsamkeiten gab es bei mehreren Themen.

Die Zukunft der Stadt zog sich wie ein roter Faden durch die Haushaltsreden der vier Eislinger Ratsfraktionen. Eine Vielzahl von Anliegen wurden vorgetragen: unter anderem die Schaffung von Wohnraum, Ökologie, die Nahversorgung, der Müll auf der Gemarkung, Verkehr, Lebensqualität und das Zusammenleben in der Stadt. Mit etwa 70 Anträgen zum Etat 2019 hätten die Fraktionen gegenüber dem Vorjahr – 100 Anträge – Disziplin bewiesen, stellte Oberbürgermeister Klaus Heininger mit einem Augenzwinkern fest und lobte die „innovativen“ Redebeiträge.

Nachhaltigkeit in der Haushaltsführung ist allen Fraktionen ein Anliegen. Mehrere Anträge formulierte dazu der Fraktionsvorsitzende Manfred Strohm für die CDU, die unter anderem fordert, alle Spar-, Ertrags- und Effizienzverbesserungsmöglichkeiten zu nutzen. Für das Projekt Innenstadtentwicklung beantragt die CDU, jährlich zusätzlich 500 000 Euro zurückzustellen. Die „realitätsbezogene Haushaltsführung weiterzuführen“, mahnte Andreas Cerrotta (Freie Wähler) an. Die Pflichtaufgaben hätten Vorrang, „trotzdem darf uns der Mut nicht fehlen, Investitionen in die Zukunft zu tätigen“. „Bodenhaftung statt Höhenflüge“, so formulierte Peter Ritz für die SPD mit Blick auf „eine weitere millionenschwere Investition“ in die Umgestaltung der Stadtmitte. „Den Haushalt in der Balance halten, keine überdimensionierten Schulden hinterlassen“, sei das Anliegen der Grünen, so die Fraktionsvorsitzende Ulrike Haas.

Das Thema Wohnraum ist ein weiterer Schwerpunkt. So beantragte die CDU, weitere Finanzmittel für den Erwerb von Baugrundstücken vorzusehen und neue Baugebiete erst zu erschließen, wenn die Stadt im Besitz eines Großteils der Grundstücke ist. Die Freien Wähler stellten den Antrag, die Verwaltung solle konkrete Möglichkeiten aufzeigen, wie kostengünstiges Wohnen in Eislingen umgesetzt werden kann. Cerrotta lobte, dass nun, wie von den Freien Wählern gefordert, ein Mietspiegel für Eislingen umgesetzt erstellt werden soll. „Wir brauchen mehr sozialen Wohnungsbau“, fordert die SPD, die die Ermäßigung für Familien beim Kauf eines Bauplatzes „nicht mehr zeitgemäß“ empfindet und fordert, diese Förderung auf den Prüfstand zu stellen. Einen Drittelmix bei der Vergabe städtischer Grundstücke – je ein Drittel für sozialen Wohnungsbau, für Genossenschaften und den freien Markt – wollen die Grünen einführen.

Eine ganze Reihe von Anträgen stellten die Fraktionen zum Thema Verkehr und Mobilität. Flächendeckend Tempo 30 in Eislingen einzuführen, fordern SPD und Grüne, während die CDU von großflächigen Tempo-30-Zonen spricht und Freie Wähler die Entwicklung eines durchgängigen und bedarfsorientierten Verkehrskonzepts fordern, „das sowohl den Verkehrsteilnehmern als auch den Anwohnern“ gerecht werde. „Bitte bleiben Sie dran am inoffiziellen Radschnellweg von Eislingen nach Göppingen auf der Nordseite, der für uns möglicherweise wichtiger sein wird als der offizielle Radschnellweg im Süden“, appellierte Ulrike Haas an die Stadtverwaltung. Und die SPD möchte die Bahnüberführung für Radfahrer freigeben und gleichzeitig die Straße auf jeweils eine Autospur verringern.

Die Zukunft der Stadtbücherei beschäftigt die Stadträte ebenfalls. Die CDU begrüße, dass 300 000 Euro für die Neukonzeption zur Verfügung gestellt werden sollen und die Freien Wählern wollen, dass noch vor der Kommunalwahl Lösungen für den barrierefreien Zugang und Brandschutz vorgeschlagen werden. Ein zukunftsfähiges Konzept für die Einrichtung fordert die SPD. Dieses, so die Grünen, soll auch aufzeigen, welche Rolle die Stadtbücherei für die Integration, den Zusammenhalt und die Bildung von jungen Menschen in Eislingen spielen kann.