Oldtimer Rollende Raritäten

Deggingen / SWP

Die Nordalb wird von Fronleichnam an zum Treffpunkt von besonderen Gefährten: Etwa 225 Heinkel-Fahrzeuge sind beim internationalen Treffen der Oldtimer-Marke zu sehen.

Doch was ist Heinkel? Die Firma hat in den Nachkriegsjahren das Straßenbild mit beherrscht; aus Stuttgart-Zuffenhausen kamen Vier-Takt-Motorroller mit legendärer Zuverlässigkeit. Die Motorroller Heinkel-Tourist liefen beispielsweise von 1953 bis 1965 in den Heinkel-Werken an der Hellmuth-Hirth-Straße des Stuttgarter Stadtbezirks vom Band, wo heute Edelkarossen der Marke Porsche entstehen. Und das Moped, die Heinkel-Perle, setzte Standards mit ihrem formvollendeten Integralrahmen und ihrem kleinen, aber feinen Motörchen.

Erfolgsgewohnt mit dem Tourist-Roller und der Heinkel-Perle, wollte die Firma Heinkel auch an dem aufstrebenden Markt für kleine Autos partizipieren. Nach einigen Versuchsmodellen kristallisierte sich ein Kabinenroller heraus, der zwar äußerlich an die Iso und BMW Isetta erinnerte, aber völlig andere innere Werte beinhaltete. Konsequente Leichtbauweise und zweimal zwei Sitzplätze zum Beispiel. Im März 1956 begann die Serienproduktion des innovativen Kleinwagens der Wirtschaftswunder-Zeit. Somit avancierte der ehemalige Flugzeugbauer Ernst Heinkel zum damaligen dritten Stuttgarter Autobauer – neben Mercedes-Benz und Porsche.

Heute sind die Tourist-Motorroller, die Perlen und die Kabinchen nicht nur Hingucker auf der Straße und Spaß-Mobile ersten Ranges, sondern sehr begehrte Sammelobjekte. Deren Wert steigt stetig, teilt der Heinkel-Club Deutschland mit. Das hänge auch mit der Ersatzteilversorgung und Expertise des Clubs zusammen, der im Ländle, in Lauffen am Neckar, ein großes Ersatzteillager unterhält, das in der Oldtimerszene seinesgleichen sucht.

Und einmal im Jahr wird ein Heinkel-Treffen durch einen der 56 Regional-Clubs ausgerichtet. In diesem Jahr vom Südwest-Chapter des Clubs, den Schwobaheinklern. Die internationalen Teilnehmer erwartet neben Ersatzteilversorgung, Spezial-Werkstatt, Möglichkeit zur TÜV-Abnahme ein buntes Programm mit Geschicklichkeitsparcour, Gleichmäßigkeitsfahren, gemeinsamen Ausfahrten und viel Geselligkeit. Ein Fernsehteam der SWR-Sendung Treffpunkt ist avisiert, um über das Treffen zu berichten.

Info Besuchertag ist am Samstag, 2. Juni, und alle Oldtimerfreunde sind ab 14 Uhr eingeladen. Für Essen und Trinken ist gesorgt.