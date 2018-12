Freigabe Roggentalstraße wieder freigegeben

Geislingen / swp

Nach knapp acht Monaten Bauzeit ist gestern die Straße im Roggental wieder für den Verkehr geöffnet worden. Nachdem der Fahrbahnrand in den letzten Jahren immer wieder abgerutscht ist, hat der Landkreis Göppingen die Kreisstraße auf einem Abschnitt von 1,8 Kilometern von Grund auf sanieren lassen. Der Abschnitt zwischen der oberen Roggenmühle und der Kläranlage von Böhmenkirch sei wieder in einen verkehrssicheren Zustand versetzt worden, teilt die Behörde mit. Bei der Sanierung sei Wert darauf gelegt worden, die Eingriffe in das landschaftlich wertvolle Naturschutzgebiet Eybtal so gering wie möglich zu halten. Nach der Fertigstellung ist nun im Roggental eine durchgängige Fahrbahnbreite von 5,50 Metern vorhanden. Die geplanten Gesamtkosten mit etwa 2,45 Millionen Euro seien eingehalten worden.