Erkundung Römische Kastelle im Visier

Eislingen / Axel Raisch

Rund 90 Fundstellen, die auf eine römische Vergangenheit hinweisen, gibt es im Kreis Göppingen. Einigen von ihnen wird die Kreisarchäologie zusammen mit dem Landesamt für Denkmalpflege nun im Rahmen eines Projektes bis nächstes Jahr auf den Grund gehen. Damit sollen noch offene Fragen zu dieser Zeit beantwortet werden. Im ganzen Landkreis wird es daher in den nächsten Monaten Untersuchungen geben. Kreisarchäologe Dr. Reinhard Rademacher nennt den östlichen Landkreis, Schurwald und insbesondere den Albtrauf als Ziele. Die Untersuchungen geschehen mittels geophysikalischer Untersuchungen, welche ohne Grabungen möglich sind.

Start der konkreten Erforschung war jetzt dort, wo die markantesten Hinweise auf die Römerzeit im Kreis vorhanden sind: Auf der Schonterhöhe bei Deggingen stand einst ein Kleinkastell, zwischen Eislingen und Salach ein Kohortenkastell. Und das erfolgt in beeindruckender Zeit: Innerhalb von drei Tagen seien beispielsweise in Eislingen sechs Hektar eingemessen (Messmethoden: siehe Infokasten) worden, erzählt der Geologe Christian Hübner von der Freiburger Firma GGH, die bewährter Partner der Kreisarchäologie sowie weiterer derartiger Einrichtungen ist und auch schon in Troja tätig war. Ein Läufer, zwei Leinenleger und zwischen drei und fünf Helfern waren vergangene Woche im Einsatz. Zuerst in Deggingen, dann in Eislingen. Gerade auf der Schonterhöhe sei dies angesichts des schneematschigen Bodens Schwerstarbeit gewesen. Pro Hektar legt der Läufer mit der 13 Kilo schweren Sonde 5 Kilometer zurück. Doch es hat sich gelohnt. Die Geologie ermöglichte in beiden Fällen äußerst aussagekräftige „Magnetogramm“-Bilder.

„Die Erwartungen wurden übertroffen, wir haben ganz tolle Ergebnisse“, freut sich Rademacher. Durch das enge Messpunktraster von 15 auf 20 Zentimeter habe man zudem Planungssicherheit, erklärt Dr. Rademacher. „Was wir hier haben, reicht aus, um sehr gut rekonstruieren zu können, ohne graben zu müssen.“ Die Rekonstruktion erfolgt durch den Vergleich der Bilder – die der Öffentlichkeit zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zur Verfügung gestellt werden könnten – mit publizierten Ergebnissen vergleichbarer Objekte, die bereits detailliert untersucht wurden.

Bei dem Projekt erhoffen sich die Verantwortlichen Antworten auf „eine Menge Fragestellungen und Lückenschlüsse“, so Reinhard Rademacher. Etwa, welche Albaufstiege die Römer genutzt hatten, was sich zur damaligen Zeit hier wirklich abgespielt hat und wo die sogenannte Filstalstraße, die Cannstatt mit Heidenheim verband, genau verlief.

Interessant seien auch die Erkenntnisse des Siedlungsbereichs rund um das Kastell. Erfahrungsgemäß hätten sich dort Handwerker, Händler, „Rotlichtmilieu“ angesiedelt. Hinweise sollen auch Fundstücke aus dem Kreis geben, die bei der Kreisarchäologie auf Schloss Filseck lagern und die dort derzeit von einer Spezialistin für Provinzialarchäologie durchgesehen werden. Während etwa Gebrauchskeramik dafür relativ unbrauchbar sei, könnten Terra-Sigillata-Stücke sehr hilfreich sein, „manchmal sind sie sogar einzelne Töpfern zuordenbar“, erläutert Kreisarchäologe Reinhard Rademacher.

Luftbild zeigt Speicherumrisse

Mit Pilot Josua Schindewolf aus Bad Boll hat er zudem mehrere Erkundungsflüge unternommen. Diese seien ebenfalls wichtig, gerade auch in ihrer Häufigkeit. „Es kann sein, man sieht zehn Mal nichts und beim elften Flug klappt‘s“, sagt Rademacher und zeigt ein Luftbild des Eislinger Kastells, auf dem man einen Speicher an der Ostseite ungewöhnlich gut sieht, der sonst nicht zu sehen ist. „Der richtige Ort zur richtigen Zeit mit dem richtigen Licht“, sagt Geologe Christian Hübner dazu. Voll des Lobes ist Dr. Reinhard Rademacher über die Zusammenarbeit mit den örtlichen Landwirten, die sofort ihre Äcker für die Untersuchungen bereitgestellt hätten: „Es war unglaublich gut, total toll.“