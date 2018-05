Wäschenbeuren Riesenandrang beim Pfingstmarkt

Wäschenbeuren / Von Werner Schmidt

Einen regelrechten Besucheransturm gab es beim traditionellen Pfingstmarkt in Wäschenbeuren. Zufriedene Gesichter gab’s auch bei den Händlern an den rund 180 Ständen.

An die 500 Jahre dürfte er schon alt sein, der Pfingstmarkt in Wäschenbeuren. Genau weiß es keiner: „Es hängt mit dem Marktrecht zusammen“, weiß Günter Lechleitner vom TSV. Rund 180 Stände und Besucher wie noch nie, tummelten sich bei Sommerwetter am Montag in der kleinen Ortschaft. Der damit auch gleich ein gutes Bild für das Kamerateam von der Heilbronner Stimme abgab, die, wie berichtet, laut einem Gemeinderatsbeschluss einen Imagefilm über Wäschenbeuren drehen soll. Die Filmcrew fand ideale Bedingungen vor.

Ebenso wie die Besucher, die sich durch den Krämermarkt schoben: „Hois wie d’ Sau“, fluchte ein schwitzender Besucher. Und Sigrid Schöber stellte fest: „Ist halt viel los. Der Flohmarkt ist ja riesig.“ Sigrid Schöber war mit ihren zwei Freundinnen Gertrud Lemke und Erika Albrecht eigens aus Murrhardt-Fornsbach gekommen, nachdem sie von dem Markt in Wäschenbeuren erfahren hatte.

Eine alte Zinkbadewanne am Stand eines Antiquitätenhändlers weckte Kindheitserinnerungen bei Susan Roller. Die junger Frau kam eigens aus Leonberg und hatte ihren Freund Frieder Daubenberger aus Esslingen mitgebracht: „Wir wurden hierher gelockt“, erklärten sie lachend. In Wäschenbeuren lebende Freunde machten ihnen den Pfingstmarkt schmackhaft. Allerdings fanden sie, dass der Besucherandrang ausgesprochen stark war. Das machte sich auch während der Suche nach einem Parkplatz bemerkbar. Parkplätze waren rar, und fuhr man in Richtung Göppingen, standen die Autos fast bis zum Schützenhof am Straßenrand. Dennoch wurde der Shuttle-Verkehr von Göppingen und Schwäbisch Gmünd rege genutzt.

In einer Zinkwanne, wie der auf dem Flohmarkt, auf der einen Seite breit und rund, dann zum Fußende hin schmal zulaufend, habe sie als Kind noch gebadet. Eigentlich werden diese Wannen als Viehtränke verwendet. Aber abkühlen konnte man sich als Kind darin auch wunderbar.

Die Gemeinde war zufrieden: „Soviel Besucher hatten wir noch nie“, sagte Bürgermeister Karl Vesenmaier. Eine Schätzung wollte er nicht abgeben. Vielleicht auch gut so, denn die schwankten, je nach dem, wen man fragte: „Über 5000. Bei dem Wetter ist Ausnahmezustand“, sagte Günter Lechleitner vom TSV. „10 000 hatten wir immer“, stellte eine junge Frau mit Kennerblick in die Runde fest. „Dass nachmittags um 4 Uhr noch immer so viel los ist“, überraschte den Bürgermeister, der gestand, dass viele Vereine um diese Zeit schon ausverkauft waren: „Es ist halt immer auch schwierig zu kalkulieren.“

Hinter dem Pfingstmarkt steht zwar die Gemeinde, für die Verpflegung der Besucher allerdings sind die Wäschenbeurener Vereine zuständig.

Der Flohmarkt löste teils wahre Begeisterungsstürme aus. „Wunderschön“, schwärmte Eva Meier aus Waldstetten, die sich mit glänzenden Augen mit dem angebotenen Schmuck beschäftigte. Halbedelsteine, Bernstein, Silber – vielleicht war auch Blech mit dabei. Wer weiß das schon.

Helmut Kurzenberger aus Welzheim löste einen Teil seiner Uhrensammlung auf: „Ich bin ein Uhrenverrückter, das können Sie ruhig schreiben“, erklärte der pensionierte Lehrer. Als er seine Sammlung vor Jahren mal zählte, seien es 800 Stück gewesen. Armbanduhren, Wecker, Tischuhren Standuhren, Pendeluhren, Taschenuhren und sogar die Uhrwerke von zwei Turmuhren habe er zuhause. Karl Vesenmaier bestätigte die Begeisterung der Antiquitätenhändler, von denen einige eigens aus dem Bodenseeraum angereist waren. Ein Händler habe ihm gesagt, er werde auf jeden Fall wiederkommen: „Wäschenbeuren ist mega.“