Adventsserie Revierförster lässt uns in die Wildkammer blicken

Revierförster lässt uns in die Wildkammer blicken

Schlat / Jürgen Schäfer

Die NWZ blickt in ihrer Adventsserie jeden Tag hinter eine Tür, deren Hintergründe sonst oft verborgen bleiben.

Im Wald öffnet sich diesmal eine Tür. Das passt trefflich zu einem Adventskalender, heißt es doch vom Weihnachtsmann: Von draußen vom Walde komm ich her. Nicht ganz so verwunschen ist der Wald, in dem sich unsere Tür befindet, aber dafür bedeutungsvoll, weil es der Schlater Wald ist, den zahllose Wanderer, Läufer und Reiter schätzen.

Wenige wissen: Dort schlummert auch eine Herzkammer für die Jagd. Die staatliche Regiejagd im Kreis, die einen Gutteil des Staatswaldes bejagt, hat dort ihre zentrale Wildkammer. Der Großteil der Beute, die die Jäger zur Strecke bringen, wird erst einmal an diesen Ort gebracht, wo die Tier ausgenommen und in einer Kühlkammer gelagert werden. Im Fell, wie der Fachmann sagt, und als ganze Stücke kommen sie auch wieder raus, um küchenfertig vorbereitet zu werden. Über den Metzger und die Gastronomie findet das Wildfleisch seine Liebhaber.

Wildbret im Advent? Eben jetzt gab es die jährlichen Drückjagden, die das Angebot vermehren. Die Adventstür öffnet sich: Revierförster Erich Staib lässt uns in die Wildkammer blicken.