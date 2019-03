Hattenhofen Reutter tritt wieder an

Reutter tritt wieder an

Hattenhofen / js

In Hattenhofen ist im Herbst Bürgermeisterwahl – Jochen Reutter tritt wieder an. Der 54-jährige bewirbt sich um eine vierte Amtszeit. Dies gab er im Gemeinderat bekannt. Er sei zufrieden mit dem, was erreicht worden sei, die Arbeit mache ihm weiterhin Spaß. Der Wahltag ist noch festzulegen. Reutter ist seit Anfang 1996 Rathauschef der 3000-Einwohner großen Voralbgemeinde, die ein Ökoprofil hat – Mitglied im Klimabündnis und ausgezeichnet mit dem European Energy Award. Reutter ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.