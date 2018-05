Göppingen Reihe über Frauen in Führungspositionen startet

Göppingen / Margit Haas

Frauen in Führungspositionen sind noch immer die Ausnahme. Das machte eine Veranstaltung im Friederike-Wackler-Museum deutlich.

Ich bin im positiven Sinne aus der Rolle gefallen“, sagt die Namensgeberin des Friederike-Wackler-Museum in einem Film über unternehmerisch tätige Frauen, der zum Auftakt einer Vortragsreihe im Museum gezeigt wurde. Die Familie Schwarz, die 1912 den Fuhrbetrieb von Frau Wackler kaufte, lädt in diesem Jahr, in dem sich das Frauenwahlrecht zum 100. Male jährt, zu Vorträgen von Frauen ein, die ebenfalls „aus der Rolle gefallen“ sind, die in Politik oder Wirtschaft Verantwortung übernehmen.

„Wir wollen diesen erfolgreichen Frauen eine Plattform bieten“, so Gabi Schwarz. Zunächst zeigt sie einen Film, der Unternehmerinnen wie Friederike Wackler zu Wort kommen lässt, die in einer Zeit ihre Frau standen, als das überhaupt nicht vorgesehen war. Sie brachen Tabus, ignorierten Konventionen in einer männerdominierten Geschäftswelt, bekamen gar einen Vormund zur Seite gestellt wie Caroline Märklin. „Ich habe tiefen Respekt vor diesen Frauen“, bekundet Gabi Schwarz.

Die Landtagsabgeordnete Nicole Razavi und die Unternehmerin Dr. Annette Arnold bilden den Auftakt der Vortragenden. „Wirtschaft und Politik sind keine Männersache“, betonte Razavi. Zwar gebe es zwischenzeitlich eine ganze Reihe von Ministerinnen. „Aber da ist noch Luft nach oben“. So sei im Lande nicht einmal jedes zehnte Rathaus von einer Frau geführt. Sie ist dennoch gegen eine Quote, dagegen, dass „wir einen Schutzstatus erhalten“. Sie bedauert, dass Frauen „den Anspruch auf völlige Teilhabe nach wie vor rechtfertigen müssen“. Sie macht allerdings einen Kulturwandel aus. „Der Blick auf die Arbeit ändert sich, auch bei Männern“.

Sie fordert deshalb die Frauen auf, „Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu haben. In modernen Unternehmen stehen die Türen für Frauen sperrangelweit offen“. Dies bestätigt Annette Arnold, die in das Stuttgarter Familienunternehmen eingestiegen ist und gleichzeitig ihrer Familie gerecht wird. „Einfach mal anpacken!“, rät sie allen Frauen, räumt aber auch ein, dass Frauen in technischen Bereichen „nach wie vor auf Vorbehalte treffen“. Ob während des Maschinenbau-Studiums, der Promotion oder zu Beginn ihrer beruflichen Tätigkeit: „Ich habe mehrere Erkenntnisstufen durchlaufen müssen“. Sie plädiert für Strukturen, die „den Weg von Kindern und Karriere nicht steinig erscheinen lassen“ und geht dabei in ihrem Unternehmen voran. „Die Arbeitswelt mitzugestalten, ist ein großes Geschenk, ist Chance und Pflicht“.

Als zweifache Mutter weiß sie, wie wichtig eine verlässliche und gleichzeitig flexible Arbeitszeit für Mitarbeitende ist. Sie rät Frauen, wo möglich, zu delegieren. „Damit tun wir uns schwer“. Ein realistisches Zeitmanagement und die Priorisierung von Zielen „sind der Schlüssel zum Erfolg“, rät Dr. Annette Arnold in ihrem Redebeitrag.