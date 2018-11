Sachbeschädigung Reifen am Auto eines AfD-Politikers zerstochen

Kreis Göppingen / DH

„Demokratie durch Einschüchterungsversuche in Gefahr“, schreibt der stellvertretende Göppinger AfD-Kreisvorsitzende Sandro Scheer auf Facebook. Und weiter: „Reifen abgestochen! Erneut wurden Grenzen durch mutmaßliche Linksextremisten überschritten.“ Scheer hat Fotos veröffentlicht, die ein Auto mit platten Reifen zeigen. Nach Scheers Angaben ist es sein Wagen, die Reifen seien am Freitagabend in Plochingen in der Nähe einer AfD-Veranstaltung zerstochen worden. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung liegt vor, bestätigt der Pressesprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen, Christian Wörner. Dass Linksextremisten hinter den kaputten Reifen stecken, kann er nicht bestätigen: „Da laufen die Ermittlungen.“