Haushalt Rechberghausen geht Sporthallenproblem an

Rechberghausen geht Sporthallenproblem an

Rechberghausen / Werner Schmidt

Für den Haushalt 2019 der Gemeinde Rechberghausen konnte Kämmerer Heiko Grimaldi während der jüngsten Gemeinderatssitzung ein Plus von mehr als 85 000 Euro verkünden. Bei der Einkommensteuer stieg der Gemeindeanteil um satte 40 000 Euro gegenüber der ursprünglichen Schätzung von 68 000 Euro. Und auch bei der Gewerbesteuerumlage profitiert die Gemeinde von einer Rück­zahlung in Höhe von knapp 68 000 Euro. Gleichzeitig mussten aber insgesamt 23 000 Euro an zusätzlichen Ausgaben verbucht werden.

Als es schließlich darum ging, welche Wünsche der einzelnen Fraktionen im laufenden Haushaltsjahr erfüllt werden können, kam es bei der von den Unabhängigen Bürgern geforderten Sportstättenentwicklungsplanung zu einer Grundsatzdebatte. Da müsse man sich ja eigentlich im Vorhinein klar werden, was man wolle, sagte Franz Steeb (CDU): „Sportstättenentwicklung heißt doch eigentlich Sporthalle.“ Es sei unsinnig, Experten und Fachleute zu Rate ziehen zu wollen, ohne denen erklären zu können, was man eigentlich vorhabe.

Der Vorschlag lautete dann aus dem Gremium, zunächst auf externe Berater zu verzichten und die internen Möglichkeiten zu nutzen. Beispielsweise bei den Vereinen den Bedarf an Sportstätten abfragen.

Da aber war Bürgermeisterin Claudia Dörner anderer Ansicht. Es gebe Fragen zu klären, bei denen die Verwaltung nicht fachlich versiert sei. Zum Beispiel bei der Ermittlung der Baukosten für eine Sporthalle: „Dass wir Kapazitäten brauchen, ist klar.“ Markus Malcher (Unabhängige Bürger) machte dann noch mal deutlich: „Wir sind eine Gemeinde mit 5500 Einwohnern und bringen es nicht fertig, eine zukunftsfähige Sporthalle zu bauen.“ Schüler müssten nach Wangen zum Sport gefahren werden, die Handballer trainierten in Göppingen. Er verlangte: „Experten an den Tisch, um einen Blick von außen zu erhalten und über den Tellerrand von Rechberghausen zu blicken.“

Letztlich wurde abgestimmt, und es sprach sich die deutliche Mehrheit der Kommunalpolitiker dafür aus, für die Sportstättenentwicklungsplanung 10 000 Euro in den Haushalt einzustellen.

Künftig wird man im Rathaus auch bargeldlos zahlen können. Die SPD hatte beantragt, ein Tele-Cash-Gerät zu beschaffen und Bürgermeisterin Claudia Dörner stimmte zu: „Es wird sicher mal Zeit.“ 200 Euro wird die Installation kosten, dazu komme eine jährliche Miete von 500 Euro. Außerdem erhalte der Dienstleister von jeder Transaktion 11 Cent plus 0,238 Prozent des Umsatzes. Aufgestellt werde das Gerät im Bürgerbüro, sagte die Bürgermeisterin.