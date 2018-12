Finanzen Rechberghausen braucht keine Kredite

Rechberghausen / Helge Thiele

Ein Paket mit guten Nachrichten hat die Rechberghäuser Bürgermeisterin Claudia Dörner in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres auf den Gabentisch gelegt. Bei der Einbringung des Haushaltsentwurfs machte die Rathauschefin deutlich, dass die Schurwaldgemeinde finanziell gut aufgestellt ist. Auch im kommenden Jahr sollen die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer deshalb unverändert bleiben.

„Wenn man recherchiert, dann findet man die letzte Erhöhung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer im Jahr 2011, wobei man der Vollständigkeit halber auch sagen muss, dass man im Jahr 2013 die Gewerbesteuer wiederum um 30 Prozentpunkte gesenkt hat“, betonte Dörner.

Investieren will die Gemeinde auch im neuen Jahr, allerdings werden dafür keine neuen Kredite benötigt. „Wir haben uns gemeinsam in den letzten Jahren zum Ziel gesetzt, den Schuldenstand pro Einwohner zu senken und unsere Kredite zurückzufahren“, sagte Dörner in ihrer Etatrede.

Der letzte Kredit im Kernhaushalt der Gemeinde – damals in Höhe von 213 000 Euro – sei 2014 zur Generalsanierung der Georg-Thierer-Grundschule aufgenommen worden. Dörner: „Seither kamen wir, auch aufgrund der guten konjunkturellen Wirtschaftslage ohne Kreditaufnahme auf und so soll es auch 2019 sein.“ Der Schuldenstand pro Einwohner soll auf 415 Euro sinken – einschließlich der Verschuldung des Eigenbetriebs und des Verwaltungsverbands werden es 647 Euro sein, 55 Euro weniger als im laufenden Jahr. Zum Vergleich: In Baden-Württemberg liegt die Pro-Kopf-Verschuldung derzeit im Schnitt bei 1583 Euro. Insgesamt steht die Gemeinde Rechberghausen mit 2,27 Millionen Euro in der Kreide.

Für 2019 rechnet Kämmerer Heiko Grimaldi mit Gewerbesteuereinnahmen von 2,2 Millionen Euro, und das ist eher vorsichtig kalkuliert. Grimaldi: „Aus heutiger Sicht erscheint dieser Ansatz erreichbar und könnte sogar übertroffen werden.“ Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen vom Land rechnet Grimaldi „mit deutlichen Mehreinnahmen“ von jeweils über 300 000 Euro.

Auch die Ausgaben hat man in Rechberghausen im Blick – einige davon können von der Gemeinde oder der Verwaltung allerdings nicht direkt beeinflusst werden. Stellvertretend nannte der Kämmerer die an den Landkreis zu entrichtende Kreisumlage, die 2019 im Vergleich zum laufenden Jahr aufgrund des vom Kreistag beschlossenen Hebesatzes von 34,5 Prozentpunkten um 162 000 auf 2,54 Millionen Euro steigen wird.

Gemeinde schafft Bauland

Auch um das Sparbuch, also die liquiden Mittel, ist es nicht schlecht bestellt. Die Rücklage soll zwar im kommenden Jahr von jetzt 2,3 auf 1,3 Millionen Euro sinken, doch die Bürgermeisterin sieht die Gemeinde „auf einem guten Weg“. Man könne feststellen, „dass wir es uns leisten können, über 3,5 Millionen Euro für Investitionsmaßnahmen auszugeben und das über ,das Laufende’ zu finanzieren“.

Ein Schwerpunkt des Haushaltsentwurfs, über den der Gemeinderat im neuen Jahr beraten und beschließen wird, ist die Schaffung von Bauland. Für den Beginn der Erschließung des Baugebiets „Kurzäcker/Horben“ veranschlagt die Verwaltung Ausgaben von 638 000 sowie erste Erlöse aus dem Verkauf von Bauplätzen Die Planung und der Grunderwerb für die Erschließung weiterer Baulücken schlagen mit 265 000 Euro zu Buche.

Der darüber hinaus eingeplante Grunderwerb in Höhe von 650 000 Euro dient nach den Worten von Grimaldi dazu, die Gemeinde in zentraler Lage weiter zu entwickeln, Wohnraum zu schaffen sowie die gesetzlichen Vorgaben bei der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen zu erfüllen.