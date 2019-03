Fasching Rathausstürme im Schurwald: E-Bike-Runden und Kompostschaufeln

In Wäschenbeuren wurde der sonst sehr schnelle Schultes Karl Vesenmaier dazu verdammt, ein paar extra-langsame Runden auf einem E-Bike zu drehen (links). In Rechberghausen mussten die Gemeinderäte gestern Abend als Anspielung an den stinkenden Grüngutplatz mit einer Zeitung Kompost schaufeln. © Foto: Fotos: Giacinto Carlucci

schurwald / Von unseren Mitarbeitern

Viel Zeit, um seiner „schönsten Krawatte“ nachzutrauern hatte Bürgermeister Karl Vesenmaier in Wäschenbeuren nicht, nachdem die Narren des Brauchtumsvereins gestern das Rathaus stürmten. Er und Hauptamtsleiterin Marita Funk wurden mit einigen Schwachstellen ihrer Arbeit des vergangenen Jahres konfrontiert. Denn jeder Überflieger erleide auch Bruchlandungen, wie es die Narren formulierten. Die E-Bike Station sei eine davon. Kurzerhand wurde Vesenmaier auf ein solches Bike gesetzt und musste im verkehrsberuhigten Bereich, in dem er gerne zu schnell fährt und parkt, ein paar langsame Runden drehen.

Die Fähnchen, die der Brauchtumsverein normalerweise aufstellt, sind dieses Jahr nicht zu sehen. 80 Zentimeter tief müssten die Narren sie eingraben, da verlaufen jedoch Kabel. Um das auszugleichen werden Karl Vesenmaier und Marita Funk den Umzug am Samstag als „Fähnlesträger“ anführen. „Ohne die Fehler in unserer Arbeit hättet ihr kein Thema bei der Fasnet“, meint Vesenmaier lachend zum Abschluss, bevor die jungen Zuschauer das Rathaus auf der Suche nach den versprochenen Butterbrezeln noch einmal stürmten.

„Hausa mach nora“ – mit diesem Narrenruf wurde gestern Abend das Rathaus in Rechberghausen gestürmt. Kurz nach 18 Uhr ist es soweit: Unter tatkräftiger musikalischer Unterstützung des Fanfarenzugs Rechberghausen kommen die verkleideten Gemeinderäte sowie Bürgermeisterin Claudia Dörner aus dem Rathaus. Beaufsichtigt werden sie dabei von den Dorfhexen und den Furchenrutschern, die unter dem Applaus der versammelten Gemeinde wenige Minuten zuvor das Rathaus gestürmt haben. „So haben sie unsere Gemeinderäte noch nie gesehen: schick und schnieke“, moderiert der Vizepräsident der Narrenzunft, Michael Schilling. Kurz darauf hält Schlossgeist Ihim eine Rede in Gedichtform, bei der die Verfehlungen der Gemeinderäte und der Bürgermeisterin vorgetragen werden. Thema ist beispielsweise der ewig miefende Grüngutplatz am Ortsausgang. Die Gemeinderäte treten bei einem Wettspiel an und müssen Kompost von einem Punkt zum anderen schleppen – nur mit einer stabilen Tageszeitung ausgerüstet. Die Bürgermeisterin verkündet, sie sei ihrer Pflichten bis zum Aschermittwoch entledigt worden. Wenige Minuten später überreicht sie symbolisch den Rathausschlüssel an das amtierende Grafenpaar. Es ertönt noch oft das „Hausa mach nora“ – auf ein weiteres Jahr.

Troy Dutta, Bürgermeister von Wangen, ist bereits nach zehn Monaten Amtszeit „entmachtet“. Gestern, am Gombiga Doschtig, stürmten die Forstberghexen das Rathaus. Mit reichlich Papierschnipseln „bewaffnet“ stürmten zwölf Hexen die Amtsräume, verpassten dem Bürgermeister eine ordentlich Konfettidusche und hinterließen damit ihre Spuren. Bürgermeister Troy Dutta räumte seinen Schreibtisch zugunsten der Fasnet. Freiwillig schlüpfte er in ein Sträflingskostüm und überließ seinen Amtssessel Steffen Schranz, dem Vorsitzenden der Forstberghexen. Der Rathaussturm fand in diesem Jahr in abgespeckter Form statt, ohne Zuschauer und ohne Musik. „Wir wollten unseren Bürgermeister erst mal kennenlernen“, so Steffen Schranz. Mit einem Schnäpsle aus der „Bestechungsflasche“ gelang das Kennenlernen reibungslos.

„Auf die Plätze, fertig, los!“ lautet das Kommando. Mitglieder der Hundsholzhexen Adelberg beginnen mit einem eigenen Karren die Straße entlang zu rennen und eine große Zahl von Grundschülern folgenr. „Das kleine Rennen von Rathaus zu Grundschule ist ein Teil des Programms, welches wir uns für dieses Jahr überlegt haben“, meint Thorsten Kolley. Er ist der aktuelle erste Vorsitzende des Vereins der Hundholzhexen in Adelberg, welcher ungefähr 20 aktive Mitglieder zählt. Zuvor waren diese mit einigen Grundschülern von der ersten bis zur vierten Klasse zum Rathaus gewandert, um mit Aufgaben und einem Frage-Antwort-Spiel im Gepäck das Rathaus von Bürgermeisterin Carmen Marquardt zum insgesamt 19. Mal zu stürmen. Dabei verzichtete man zwar auf eine Besetzung der Rathausräume, wie es sie schon in der Vergangenheit gegeben hatte, durch eine symbolische Schlüsselübergabe wurde der Rathaussturm jedoch gemeinsam mit den Kindern vollbracht. Das gemeinsame Tanzen an der Grundschule bildete den Abschluss des diesjährigen Rathaussturms. Im Mai will der Verein einen Spendenlauf veranstalten, bei dem erneut die Grundschüler aktiv werden können und sich mit ihren Familien für soziale Projekte engagieren können.