Barrierefreiheit Rathausplatz: Pflaster noch mal Thema

Heiningen / SWP

Bei der Kreisbehindertenbeauftragten Claudia Oswald-Timmler liefen die Drähte heiß – im Heininger Rathaus auch: Für große Irritationen hat unser Bericht über die Gestaltung des Pflasterbelages am Heininger Rathausplatz gesorgt, an dem künftig das Bürgerbüro liegt. Im Gemeinderat wurde über einen Rollatorpfad diskutiert, nachdem von einem unebenen, unruhigen oder nicht glattem Pflaster die Rede war. Bürgermeister Norbert Aufrecht hat schon klargestellt: „Es kann keine Rede davon sein, dass der künftige Platz schlecht begehbar sein wird.“ Überall gebe es dieses Pflaster.

Die Gemeinde reagiert trotzdem auf die Befürchtung, der Platz sei nicht barrierefrei begehbar. In einem Gespräch mit der Kreisbehindertenbeauftragten, so teilt das Landratsamt mit, sei ausführlich darüber gesprochen worden, wie ein barrierefreier Zugang zum neuen Bürgerbüro aussehen sollte. Aufrecht sicherte zu, dass der neue Belag noch einmal im Gemeinderat und im Seniorenbeirat diskutiert wird und die Bedenken und Vorschläge, die die Kreisbehindertenbeauftragte geäußert hat, in die Überlegungen einbezogen werden.