Vorstoß Rat soll öffentlich tagen

Bad Boll / Jürgen Schäfer

Fast 50 Jahre gibt es schon den Gemeindeverwaltungsverband Raum Bad Boll. In Erscheinung tritt die Verbandsversammlung, aus jeder Gemeinde der Bürgermeister und zwei Gemeinderäte, sie ist das Parlament des Verbands, der vieles bewegt hat und immer wieder neue Wege beschreitet. Wenig bekannt ist, dass der Verband einen Verwaltungsrat hat. Der umfasst die sechs Bürgermeister und tagt hinter verschlossenen Türen. Daran rüttelt jetzt Hans Hohlbauch, Gemeinderat aus Gammelshausen. Er fordert Transparenz für die Bürgermeister-Runde, so wie es die Gemeindeordnung vorschreibe, und wenn das eine alte Gepflogenheit sei – „die Zeiten sind heute andere“. Der Verwaltungsrat wird darüber diskutieren, sagte der Verbandsvorsitzende Jochen Reutter aus Hattenhofen. Bad Bolls Bürgermeister Hans-Rudi Bührle stellte klar, dass es in diesem Gremium viel um banale Verwaltungsdinge gehe. Wenn Themen vorberaten würden, dürfe dies nach Gemeindeordnung nichtöffentlich geschehen.