Verkehr Rat bremst Schulbusse aus

Hausen / Von Ralf Heisele

Der Landkreis will einige Busse über die Lammgasse in Hausen fahren lassen. Für den Rat ist das viel zu gefährlich.

Der Bad Überkinger Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung ausführlich mit dem Nahverkehrsplan beschäftigt – genauer gesagt mit dem Knotenpunkt der Linien 55 und 56 bei Hausen.

Dem Landkreis gefällt nicht, dass sich die Umstiegszeit verlängert, was zur Folge hat, dass die Anschlusszüge am Geislinger Bahnhof nicht immer erreicht werden können. Der Landkreis sieht diese Situation als „sehr kritisch und gefährlich an“. Deshalb will er, dass die „halbstündlichen“ Busse von Unterböhringen in Hausen durch die Lammgasse und den Brunnenwiesen auf die B 466 fahren und so in Richtung Geislingen die Bushaltestelle anfahren.

