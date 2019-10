Ralph Winkler liegt auf dem Sofa, als der Freund seiner Tochter zu Besuch kommt. Fünf Tage später wacht er aus dem Koma auf. Bis heute weiß er nur, dass er auf dem Rückweg einer Motorradtour lebensgefährlich verunglückte. Alles andere fehlt seinem Gedächtnis.

Fakt ist: Nachdem er schon klinisch tot war, wird Ralph Winkler reanimiert und kämpft sich zurück ins Leben. Seine Nahtoderfahrung und damit verbundene Schreckensszenarien, seinen mühsamen Weg ins Jetzt, sein Ringen um Familie, Lebens- und Berufsfähigkeit sowie innere Heilung beschreibt er mithilfe von Susanne Schlecht. Sie ist die Autorin der autobiografischen Erzählung mit dem Titel „Nie wieder Flügelhemd“, die im Frühjahr 2019 erschienen ist. Einfühlsam, geduldig und ihren Kollegen in all seinen Facetten spiegelnd, hat sich die in Steinenkirch lebende Deutschlehrerin der Gewerblichen Schule Schwäbisch Gmünd an ihr erstes Buch gewagt: „Wir kennen uns gut und sie kann schreiben“, sagt Winkler, der an derselben Schule als Technischer Lehrer tätig ist. Wieder.

Fünf Tage im Wachkoma

Es geschah an einem Sonntag, am 21. Juni 2015. Ein Datum, das Ralph Winkler nie mehr vergessen wird: „Nach fünf Tagen Wachkoma erfuhr ich von meinem Luftröhrenschnitt. Die Augen waren so zugeschwollen, dass ich sie nicht öffnen konnte. Nur mein Gehör hat als einziges Sinnesorgan funktioniert.“ Seinen Geruchs- und Geschmackssinn hat er verloren.

Schwerelos durch ein großes, weißes Licht

Was war passiert? Bis heute kann Winkler im Detail seinen Zustand im „Irgendwo“ genau schildern: Schwer, unbeweglich und in der Annahme eines bösen Traumes versucht er, diesem zu entkommen. Er schafft es nicht und will die „Hülle auf Erden verlassen“, um sich „auf ein anderes Level“ zu begeben. Sein Blick richtet sich auf ein großes weißes Licht und durch dieses schwebt er hindurch. Er spürt, wie er seine Hülle verlässt und an einen traumhaften Ort gelangt. „Wundervoll. Warm, weich und getragen. Leicht und schwerelos. So fühlt sich das Unendliche an – losgelöst von Raum und Zeit, federleicht schwebte ich wie auf Wolken“, berichtet er.

Von der Wolke in ein kaltes, nasses Loch

Doch dann nimmt seine Umgebung Konturen an und eine Szenerie baut sich auf. Er sieht sich selbst wie durch zwei Überwachungskameras auf einer Metallliege. „Plötzlich kam ich von der schönen Wolke in ein kaltes, nasses Loch. Alles war eng und schwer.“ In den dann folgenden Schreckensszenarien befindet er sich in einem Thriller: hört, wie seine Organe verkauft werden sowie von dekadenten Organempfängern wie einem Hund. Er hält Todesängste aus und muss sich heftigen Demütigungen hingeben. „Ich bin halb durchgedreht in dieser Gefangenheit“, beschreibt er diese Erfahrung. Ralph Winkler spricht heute noch so ergreifend über dieses Ereignis, dass er bei seinen Zuhörern Gänsehaut erzeugt. Dabei steht stets die Frage im Raum: Wie ist diese unglaubliche Grenzerfahrung einzuordnen? Ist es möglich, dass Teile der Realität in die Horrorszenarien eingeflossen sind?

Wieder zurück im normalen Leben

Am 26. Juni 2015 erwachte Winkler aus dem Koma und gesundete über diverse Rehabilitationsmaßnahmen und Therapien. Heute kann der Lehrer sogar wieder unterrichten. Den Ablauf seiner Motorradfahrt hat er bis zum Unfall mithilfe anderer rekonstruieren können. Noch einmal erschienen ihm 2017 die seinerzeit im Wahn erlebte Szene mit einer Ansage in Endlosschleife: „Die Geschichte ist nicht vorbei. Wir holen dich wieder.“ Gnadenlos offen schildern Ralph Winkler und Susanne Schlecht die Wachkoma-Erlebnisse und Nahtoderfahrung, und bebildern zudem das traurige Erlebnis in dieser bewegenden Erzählung.

