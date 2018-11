So ist’s richtig Raimund Bühler ist parteilos

Kreis Göppingen / ra

Der Kreisrat Raimund Bühler wurde in einer GZ-Umfrage fälschlicherweise der Partei Die Linke zugeordnet. Dem ist nicht so. Die GZ stellt das richtig und entschuldigt sich.

Zu der Umfrage „Wie geht’s mit dem Müllheizkraftwerk weiter?“ in der GZ vom Samstag, nimmt auch Kreisrat Raimund Bühler (unser Foto) Stellung. Unter seinem Namen mit Bild wurde in der Samstagausgabe fälschlicherweise der Zusatz „Linke“ an der Stelle abgedruckt, an welcher bei den anderen befragten Kreistagsmit­glie­dern deren Fraktionszugehörigkeit im Kreistag angegeben ist. Wir bedauern diesen Fehler und stellen richtig: Raimund Bühler gehört nicht der Fraktion, der Partei oder dem Wahlvorschlag der Partei „Die Linke“ an. Raimund Bühler ist parteilos. Seit Beginn seiner kommunalen Mandatstätigkeit 1999, so stellt er klar, ist er bis heute immer auf Wahlvorschlägen der Freien Wähler angetreten und gewählt worden. Seit 2009 ist er Mitglied des Göppinger Kreistags und gehört dort der Fraktion der Freien Wähler an. Die GZ-Redaktion entschuldigt sich ausdrücklich für diese versehentlich falsche Angabe.