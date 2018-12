Vergabe Räume sollen ab 2019 zu mieten sein

Ebersbach / TOBIAS FLEGEL

Einheimische und Auswärtige sollen ab Anfang 2019 das neue Gemeinschaftshaus von Büchenbronn für Veranstaltungen buchen können. Die Benutzungsordnung für den am 17. November eingeweihten Bau stellte der stellvertretende Hauptamtsleiter Egon Eisele am Dienstag dem Ausschuss für Verwaltung und Bürgerschaftliches Engagement in Ebersbach vor.

Die Vergabe der Räume soll über die Verwaltung erfolgen – eine Lösung, bei der mancher Klärungsbedarf hatte oder sie als unpraktisch empfand. Sonja Hollandt (SPD) wollte wissen, weshalb die Vorlage keine Kosten für den Arbeitsaufwand der Verwaltung auswies. „Uns fehlt schlicht und einfach die Erfahrung, wie stark das Haus ausgelastet sein wird“, antwortete Eisele.

Helmuth Effenberger (CDU) hielt es für sinnvoll, wenn die Vergabe der Räume vor Ort erfolgt. Dieser Auffassung widersprach Bürgermeister Eberhard Keller, dem zufolge die Vergabe über das Rathaus in Ebersbach am praktikabelsten ist. Ingrid Scheer und Gisela Hoyler-Roos (beide SPD) interessierte, wer sich um das Haus kümmert. Anteile für die Stelle eines Hausmeisters sind noch vom alten Gemeinschaftshaus vorhanden, erklärte Eberhard Keller.